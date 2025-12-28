RU

Трамп анонсировал звонок Путину после встречи с Зеленским и высказался о мирном соглашении

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить российскому диктатору Владимиру Путину после того, как проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я также наберу Путина после этой встречи, мы продолжим переговоры", - заявил он во время совместного заявления с Зеленским для прессы непосредственно перед встречей.

Также Трамп заявил, что считает, что "оба президента" (он называет "президентом" российского диктатора Путина, - ред.) якобы "хотят заключить сделку". Также он заверил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины "будет сильным".

"Никто даже не знает, что будет прописано в соглашении о безопасности. Но соглашение будет - и оно будет сильным... это будет сильное соглашение, и европейские страны будут вовлечены", - заявил он.

 

Напомним, Трамп 28 декабря заявил, что имел сегодня "продуктивный разговор" с российским диктатором. Традиционно, Путин "внезапно" решил позвонить Трампу перед тем, как тот встретится с Зеленским - при том, что ранее у диктатора заявляли, что разговоров с Трампом в этом году уже не планируется.

По итогам разговора пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит контакт с США, чтобы понять, насколько изменился мирный план американского лидера Дональда Трампа после согласования с Украиной. А помощник Путина Юрий Ишаков заявил, что якобы есть договоренность между США и Россией создать две так называемые "рабочие группы".

У президента Зеленского тем временем заверили, что "внезапный" телефонный разговор Путина и Трампа не вызвал у украинского лидера обеспокоенности, поскольку такой шаг со стороны Кремля был вполне предсказуемым.

