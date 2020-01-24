Трамп анонсировал мирный план для Ближнего Востока

Администрация президента США Дональда Трампа следующей неделе обнародует мирный план для урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом Трамп заявил журналистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский президент ожидает негативной реакции Палестины на этот план, но считает, что он пойдет им на пользу.

"Это отличный план. Это план, который действительно сработает", - заявил Трамп.

Отметим, что речь идет о плане мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который администрация Трампа разрабатывает уже более трех лет под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера.

Напомним, США смягчили позицию относительно израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

В августе 2029 года Государственный департамент США исключил Палестину из списка стран и территорий.

Ранее РБК-Украина писало, что Палестина прекращает действие договоренностей с Израилем. Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами.

Добавим, Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готова инвестировать 50 миллиардов долларов в экономику Палестинской национальной автономии после прекращения израильско-палестинского конфликта.