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США готовы инвестировать 50 млрд долларов в экономику Палестины

Новости » Политика    23.06.2019 - 05:26
США готовы инвестировать 50 млрд долларов в экономику Палестины
Фото: Белый дом (wikimedia.org/MattWade)

Белый дом представил экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готова инвестировать 50 миллиардов долларов в экономику Палестинской национальной автономии после прекращения израильско-палестинского конфликта. Об этом свидетельствует представленный Белым домом план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Предложенные Белым домом меры предполагают государственные и частные инвестиции в общем объеме 50 млрд долларов.

Из них 27,5 млрд предполагается вложить в Западный берег реки Иордан и сектор Газа, а 22,8 млрд направить на проекты, которые затронут палестинцев, живущих в Египте, Иордании и Ливане. Имеются в виду возможные проекты в здравоохранении, образовании, энергоснабжении, сфере высоких технологий, туризме и сельском хозяйстве.

Авторы плана утверждают, что данные инвестиции позволят создать по меньшей мере миллион рабочих мест для палестинцев и удвоить ВВП Палестины в течение десяти лет.

“Предложенный Белым домом план способен открыть новую главу в истории палестинцев, определяемую не невзгодами и лишениями, а свободой и достоинством", - говорится в документе.

Подробная презентация экономической части плана состоится 25 и 26 июня на конференции в Бахрейне, которую руководство Палестинской автономии намерено бойкотировать.

Напомним, 20 мая Израиль договорился с палестинским движением ХАМАС, контролирующим территорию сектора Газа, о перемирии на полгода

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