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Госдеп США исключил Палестину из списка стран и территорий

Новости » Политика    26.08.2019 - 13:04
Госдеп США исключил Палестину из списка стран и территорий
Фото: Госдеп США (cnet.com)

При этом официально о решении Госдепа не объявлялось

Государственный департамент США исключил Палестину из списка стран и территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Пресс-секретарь председателя Палестинской администрации Набиль Абу Рудейна подверг резкой критике решение Госдепа исключить ПА из публикуемого им списка государств и территорий.

"Это признак беспрецедентной беспомощности американской внешней политики. Он свидетельствует, что США не просто одобряют израильскую оккупацию, но полностью поддерживают планы израильских ультраправых", - сообщил представитель главы ПА Махмуда Аббаса.

При этом сообщается, что о решении официально не объявлялось. Палестинская автономия просто была исключена из списка государств и территорий, опубликованных на веб-странице Управления Ближнего Востока государственного департамента США, упоминание о ней исчезло.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Палестина прекращает действие договоренностей с Израилем. Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами.

Добавим, Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готова инвестировать 50 миллиардов долларов в экономику Палестинской национальной автономии после прекращения израильско-палестинского конфликта.

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