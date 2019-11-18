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США смягчили позицию в отношении израильских поселений на Западном берегу

Новости » В мире     18.11.2019 - 22:30
США смягчили позицию в отношении израильских поселений на Западном берегу
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Госдепартамент считает, что поселения не нарушают международное право

Соединенные Штаты смягчили позицию в отношении израильского поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил в понедельник, 18 ноября, Государственный секретарь США Майк Помпео, Америка больше не считает, что израильские поселения нарушают международное право.

"Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право", - сказал Помпео.

Ранее в США придерживались юридического мнению Госдепартамента 1978 года, в котором поселения считались несовместимыми с международным правом.

Напомним, РБК-Украина писало, что накануне выборов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности подачи закона об аннексии Иорданской долины на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Также сообщалось, что 12 ноября между Израилем и сектором Газа возобновились боевые действия. 14 ноября стороны подписали соглашение о перемирии, однако после этого продолжились обстрелы.

Из сектора Газа в сторону Израиля запустили две ракеты Израиль заключил с палестинцами перемирие в секторе Газа
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