Адміністрація президента США Дональда Трампа наступного тижня оприлюднить мирний план для врегулювання близькосхідного конфлікту. Про це Трамп заявив журналістам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський президент очікує негативної реакції Палестини на цей план, але вважає, що він піде їм на користь.

"Це чудовий план. Це план, що справді спрацює", - заявив Трамп.

Зазначимо, що йдеться про план мирного врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту, який адміністрація Трампа розробляє вже понад три роки під керівництвом радника й зятя президента США Джареда Кушнера.

Нагадаємо, США пом'якшили позицію щодо ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

У серпні 2029 року Державний департамент США виключив Палестину із списку країн і територій.

Раніше РБК-Україна писало, що Палестина припиняє дію домовленостей з Ізраїлем. Махмуд Аббас заявив, що вирішив призупинити виконання угод з Ізраїлем на тлі погіршення відносин між двома сторонами.

Додамо, Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова інвестувати 50 мільярдів доларів в економіку Палестинської національної автономії після припинення ізраїльсько-палестинського конфлікту.