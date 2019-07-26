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Палестина прекращает действие договоренностей с Израилем

Новости » Политика    26.07.2019 - 06:54
Палестина прекращает действие договоренностей с Израилем
Фото: Махмуд Аббас (flickr.com/statephotos)

Решение принято на фоне ухудшения отношений между сторонами

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами. Об этом пишет DW.

Отмечается, что решением руководства было прекратить имплементацию соглашений, заключенных с израильской стороной. Политик сообщил, что создаст комитет, который займется этим вопросом, но не указал, когда именно это должно произойти.

При этом глава Палестинской автономии назвал сносы Израилем домов палестинцев в окрестностях Восточного Иерусалима "этническими чистками".

"Мы протягиваем руки к миру, но мы не сдадимся перед мерами, к которым прибегают оккупанты", - подчеркнул Аббас.

Ранее повідолмляося, что в Иерусалиме израильские правоохранители осуществили арест палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хадми.

РБК-Украина писало, что Израиль договорился с палестинским движением ХАМАС, которое контролирует территорию сектора Газа, о перемирье на полгода. Согласно достигнутым договоренностям, Палестина обязалась прекратить беспорядки на границе сектора Газы и Израиля, прекращает запуски зажигательных воздушных шаров и поддержание буферной зоны на 300 метров вдоль границы с Израилем.

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