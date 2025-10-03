До трагедії в Одесі могла призвести службова недбалість: відкрито кримінальну справу

Повінь в Одесі

30 вересня в Одесі пройшла сильна злива, внаслідок чого місто затопило. За добу випала майже двомісячна норма опадів.

Через негоду пошкоджена інфраструктура, сталися знеструмлення, була паралізована робота транспорту.

Рятувальники кілька днів викачували воду з будівель, паркінгів, укриттів.

Сьогодні стало відомо, що негода в Одесі пошкодила майже 800 будинків - це близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних осель. Частина міста досі залишається без електропостачання.

Внаслідок трагедії 10 осіб загинули, серед яких є дитина. Наступного дня після НП в Одесі оголосили день жалоби.