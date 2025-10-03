UA

До трагедії в Одесі могла призвести службова недбалість: відкрито кримінальну справу

Фото: 800 домівок затопило в Одесі після зливи (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

До затоплення Одеси могла призвести службова недбалість - правоохоронці відкрили кримінальне провадження і розслідують цю версію. Винним загрожує строк до восьми років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Одеської обласної прокуратури Інни Верби в ефірі "Ми-Україна".

В рамках кримінального провадження правоохоронні органи перевіряють факти можливої службової недбалості в діях посадових осіб Одеської міської ради, їхніх структурних підрозділів та інших структур.

Йдеться про неналежне утримання дренажної системи для води на території міста і відсутність необхідних заходів для своєчасного водовідведення.

"Зараз проводиться ряд слідчо-оперативна заходів і правоохоронні органи збирають матеріали, які будуть досліджуватися", - розповіла Верба.

В прокуратурі додали, що винним загрожує до восьми років в'язниці з позбавленням права на три роки займати певні посади.

Повінь в Одесі

30 вересня в Одесі пройшла сильна злива, внаслідок чого місто затопило. За добу випала майже двомісячна норма опадів.

Через негоду пошкоджена інфраструктура, сталися знеструмлення, була паралізована робота транспорту.

Рятувальники кілька днів викачували воду з будівель, паркінгів, укриттів.

Сьогодні стало відомо, що негода в Одесі пошкодила майже 800 будинків - це близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних осель. Частина міста досі залишається без електропостачання.

Внаслідок трагедії 10 осіб загинули, серед яких є дитина. Наступного дня після НП в Одесі оголосили день жалоби.

