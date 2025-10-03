К трагедии в Одессе могла привести служебная халатность: открыто уголовное дело

Наводнение в Одессе

30 сентября в Одессе прошел сильный ливень, в результате чего город затопило. За сутки выпала почти двухмесячная норма осадков.

Из-за непогоды повреждена инфраструктура, произошли обесточивания, была парализована работа транспорта.

Спасатели несколько дней выкачивали воду из зданий, паркингов, укрытий.

Сегодня стало известно, что непогода в Одессе повредила почти 800 домов - это около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Часть города до сих пор остается без электроснабжения.

В результате трагедии 10 человек погибли, среди которых есть ребенок. На следующий день после ЧП в Одессе объявили день траура.