До трагедії в Одесі могла призвести службова недбалість: відкрито кримінальну справу
До затоплення Одеси могла призвести службова недбалість - правоохоронці відкрили кримінальне провадження і розслідують цю версію. Винним загрожує строк до восьми років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Одеської обласної прокуратури Інни Верби в ефірі "Ми-Україна".
В рамках кримінального провадження правоохоронні органи перевіряють факти можливої службової недбалості в діях посадових осіб Одеської міської ради, їхніх структурних підрозділів та інших структур.
Йдеться про неналежне утримання дренажної системи для води на території міста і відсутність необхідних заходів для своєчасного водовідведення.
"Зараз проводиться ряд слідчо-оперативна заходів і правоохоронні органи збирають матеріали, які будуть досліджуватися", - розповіла Верба.
В прокуратурі додали, що винним загрожує до восьми років в'язниці з позбавленням права на три роки займати певні посади.
Повінь в Одесі
30 вересня в Одесі пройшла сильна злива, внаслідок чого місто затопило. За добу випала майже двомісячна норма опадів.
Через негоду пошкоджена інфраструктура, сталися знеструмлення, була паралізована робота транспорту.
Рятувальники кілька днів викачували воду з будівель, паркінгів, укриттів.
Сьогодні стало відомо, що негода в Одесі пошкодила майже 800 будинків - це близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних осель. Частина міста досі залишається без електропостачання.
Внаслідок трагедії 10 осіб загинули, серед яких є дитина. Наступного дня після НП в Одесі оголосили день жалоби.