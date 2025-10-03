ua en ru
К трагедии в Одессе могла привести служебная халатность: открыто уголовное дело

Пятница 03 октября 2025 16:38
Фото: 800 домов затопило в Одессе после ливня (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

К затоплению Одессы могла привести служебная халатность - правоохранители открыли уголовное производство и расследуют эту версию. Виновным грозит срок до восьми лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Одесской областной прокуратуры Инны Вербы в эфире "Мы-Украина".

В рамках уголовного производства правоохранительные органы проверяют факты возможной служебной халатности в действиях должностных лиц Одесского городского совета, их структурных подразделений и других структур.

Речь идет о ненадлежащем содержании дренажной системы для воды на территории города и отсутствие необходимых мер для своевременного водоотвода.

"Сейчас проводится ряд следственно-оперативных мероприятий и правоохранительные органы собирают материалы, которые будут исследоваться", - рассказала Верба.

В прокуратуре добавили, что виновным грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права на три года занимать определенные должности.

Наводнение в Одессе

30 сентября в Одессе прошел сильный ливень, в результате чего город затопило. За сутки выпала почти двухмесячная норма осадков.

Из-за непогоды повреждена инфраструктура, произошли обесточивания, была парализована работа транспорта.

Спасатели несколько дней выкачивали воду из зданий, паркингов, укрытий.

Сегодня стало известно, что непогода в Одессе повредила почти 800 домов - это около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Часть города до сих пор остается без электроснабжения.

В результате трагедии 10 человек погибли, среди которых есть ребенок. На следующий день после ЧП в Одессе объявили день траура.

