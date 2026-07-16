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Трагедія у Вишневому: затримали керівників підприємства, слідство встановило фатальні порушення

15:27 16.07.2026 Чт
3 хв
Що встановило слідство?
aimg Олена Чупровська
Фото: слідство з'ясувало, чому боєприпаси зберігали без дозволів (facebook com SecurSerUkraine)

Боєприпаси у Вишневому місяцями зберігали без жодних дозволів за лічені метри від житлових будинків - слідство встановлює, хто саме ухвалював ці рішення і чому порушення ніхто не зупинив. Є вже перші затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Руслана Кравченка та Службу безпеки України.

Що встановило слідство про причини трагедії

Масштаб наслідків, за даними слідства, визначило те, як саме на підприємстві поводилися з боєприпасами задовго до трагедії у Вишневому.

Слідчі з'ясували:

  • значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які не відповідали вимогам безпеки;
  • склад не мав необхідних дозвільних документів на таке зберігання;
  • приміщення взагалі не було призначене для довготривалого зберігання боєприпасів;
  • від огорожі підприємства до найближчих будівель було близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків - менше 18 метрів.

Розміщувати подібні об'єкти поблизу цивільної забудови прямо забороняють закон, урядові постанови та рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. На підприємстві ці вимоги проігнорували.

Наслідки удару і вторинної детонації

Після влучання ракети почалася масштабна вторинна детонація боєприпасів, яка тривала годинами. Це й призвело до такої кількості жертв та руйнувань:

  • 7 людей загинули;
  • 29 отримали поранення;
  • понад 600 людей евакуювали;
  • 13 гектарів житлової забудови перетворилися на руїни.

"Посадовці, відповідальні за ці рішення, не могли не усвідомлювати ризиків", - заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Кого затримали і в чому підозрюють

Генерального директора підприємства оборонного сектору та його заступника затримали в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Обох звільнили з посад.

Їм повідомили про підозру за частинами 2 і 3 статті 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Слідчі вручили клопотання про тримання обох під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Кравченко наголосив, що це лише перші процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

Який ланцюг рішень з'ясовує слідство

Головне завдання слідства зараз - відновити весь ланцюг рішень, які призвели до трагедії. Слідчі мають встановити:

  • хто погодив розміщення боєприпасів саме на цій території;
  • хто відповідав за їхнє безпечне зберігання;
  • хто мав здійснювати контроль за дотриманням вимог безпеки;
  • чому виявлені порушення роками ніхто не зупиняв.

Окремо слідство перевіряє версію про можливий агентурний вплив РФ та витік інформації про місце зберігання боєприпасів на користь держави-агресора.

Трагедія у Вишневому: як все відбувалось

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали удару по складу боєприпасів підприємства "Української оборонної промисловості" у Вишневому на Київщині.

Внаслідок цього виникла пожежа, яка спричинила подальшу детонацію боєприпасів в ангарах.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський доручив провести масштабні перевірки в оборонній галузі після удару по складу.

Президент попередив керівників оборонних підприємств про особисту відповідальність за подібні порушення.

12 липня в АТ "Українська оборонна промисловість" заявили про звільнення керівників двох державних підприємств оборонного сектору через порушення правил зберігання боєприпасів.

У компанії тоді ж підкреслили, що винних чекає й кримінальна відповідальність.

14 липня посаду залишив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Причин своєї відставки він не уточнив, але вона стала частиною хвилі кадрових рішень в оборонній галузі після трагедії у Вишневому.

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