Трагедія у Вишневому: затримали керівників підприємства, слідство встановило фатальні порушення

Що встановило слідство про причини трагедії

Масштаб наслідків, за даними слідства, визначило те, як саме на підприємстві поводилися з боєприпасами задовго до трагедії у Вишневому.

Слідчі з'ясували:

значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які не відповідали вимогам безпеки;

склад не мав необхідних дозвільних документів на таке зберігання;

приміщення взагалі не було призначене для довготривалого зберігання боєприпасів;

від огорожі підприємства до найближчих будівель було близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків - менше 18 метрів.

Розміщувати подібні об'єкти поблизу цивільної забудови прямо забороняють закон, урядові постанови та рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. На підприємстві ці вимоги проігнорували.

Наслідки удару і вторинної детонації

Після влучання ракети почалася масштабна вторинна детонація боєприпасів, яка тривала годинами. Це й призвело до такої кількості жертв та руйнувань:

7 людей загинули;

29 отримали поранення;

понад 600 людей евакуювали;

13 гектарів житлової забудови перетворилися на руїни.

"Посадовці, відповідальні за ці рішення, не могли не усвідомлювати ризиків", - заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Кого затримали і в чому підозрюють

Генерального директора підприємства оборонного сектору та його заступника затримали в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Обох звільнили з посад.

Їм повідомили про підозру за частинами 2 і 3 статті 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Слідчі вручили клопотання про тримання обох під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Кравченко наголосив, що це лише перші процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

Який ланцюг рішень з'ясовує слідство

Головне завдання слідства зараз - відновити весь ланцюг рішень, які призвели до трагедії. Слідчі мають встановити:

хто погодив розміщення боєприпасів саме на цій території;

хто відповідав за їхнє безпечне зберігання;

хто мав здійснювати контроль за дотриманням вимог безпеки;

чому виявлені порушення роками ніхто не зупиняв.

Окремо слідство перевіряє версію про можливий агентурний вплив РФ та витік інформації про місце зберігання боєприпасів на користь держави-агресора.

Трагедія у Вишневому: як все відбувалось

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали удару по складу боєприпасів підприємства "Української оборонної промисловості" у Вишневому на Київщині.

Внаслідок цього виникла пожежа, яка спричинила подальшу детонацію боєприпасів в ангарах.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський доручив провести масштабні перевірки в оборонній галузі після удару по складу.

Президент попередив керівників оборонних підприємств про особисту відповідальність за подібні порушення.