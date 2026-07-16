Трагедія у Вишневому: затримали керівників підприємства, слідство встановило фатальні порушення

Боєприпаси у Вишневому місяцями зберігали без жодних дозволів за лічені метри від житлових будинків - слідство встановлює, хто саме ухвалював ці рішення і чому порушення ніхто не зупинив. Є вже перші затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Руслана Кравченка та Службу безпеки України.
Масштаб наслідків, за даними слідства, визначило те, як саме на підприємстві поводилися з боєприпасами задовго до трагедії у Вишневому.
Слідчі з'ясували:
Розміщувати подібні об'єкти поблизу цивільної забудови прямо забороняють закон, урядові постанови та рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. На підприємстві ці вимоги проігнорували.
Після влучання ракети почалася масштабна вторинна детонація боєприпасів, яка тривала годинами. Це й призвело до такої кількості жертв та руйнувань:
"Посадовці, відповідальні за ці рішення, не могли не усвідомлювати ризиків", - заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Генерального директора підприємства оборонного сектору та його заступника затримали в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Обох звільнили з посад.
Їм повідомили про підозру за частинами 2 і 3 статті 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Слідчі вручили клопотання про тримання обох під вартою без альтернативи у вигляді застави.
Кравченко наголосив, що це лише перші процесуальні рішення у кримінальному провадженні.
Головне завдання слідства зараз - відновити весь ланцюг рішень, які призвели до трагедії. Слідчі мають встановити:
Окремо слідство перевіряє версію про можливий агентурний вплив РФ та витік інформації про місце зберігання боєприпасів на користь держави-агресора.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали удару по складу боєприпасів підприємства "Української оборонної промисловості" у Вишневому на Київщині.
Внаслідок цього виникла пожежа, яка спричинила подальшу детонацію боєприпасів в ангарах.
Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський доручив провести масштабні перевірки в оборонній галузі після удару по складу.
Президент попередив керівників оборонних підприємств про особисту відповідальність за подібні порушення.
12 липня в АТ "Українська оборонна промисловість" заявили про звільнення керівників двох державних підприємств оборонного сектору через порушення правил зберігання боєприпасів.
У компанії тоді ж підкреслили, що винних чекає й кримінальна відповідальність.
14 липня посаду залишив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.
Причин своєї відставки він не уточнив, але вона стала частиною хвилі кадрових рішень в оборонній галузі після трагедії у Вишневому.