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Трагедия в Вишневом: задержали руководителей предприятия, следствие установило фатальные нарушения

15:27 16.07.2026 Чт
3 мин
Что установило следствие?
aimg Елена Чупровская
Фото: следствие выяснило, почему боеприпасы хранили без разрешений (facebook com SecurSerUkraine)

Боеприпасы в Вишневом месяцами хранили без разрешений в считанные метры от жилых домов - следствие устанавливает, кто именно принимал эти решения и почему нарушения никто не остановил. Есть уже первые задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Кравченко и Службу безопасности Украины.

Что установило следствие о причинах трагедии

Масштаб последствий, по данным следствия, определило, как именно на предприятии обращались с боеприпасами задолго до трагедии в Вишневом.

Следователи выяснили:

  • значительное количество боеприпасов хранили в помещениях, не отвечающих требованиям безопасности;
  • состав не имел необходимых разрешительных документов на хранение;
  • помещение вообще не было предназначено для длительного хранения боеприпасов;
  • от ограды предприятия до ближайших зданий было около 24 метров, а до одного из частных домов - менее 18 метров.

Размещать подобные объекты вблизи гражданской застройки прямо запрещают закон, правительственные постановления и решения Ставки Верховного Главнокомандующего. На предприятии эти требования проигнорировались.

Последствия удара и вторичной детонации

После попадания ракеты началась длительная часами масштабная вторичная детонация боеприпасов. Это и привело к такому количеству жертв и разрушений:

  • 7 человек погибли;
  • 29 получили ранения;
  • более 600 человек были эвакуированы;
  • 13 гектаров жилой застройки превратились в руины.

"Должностные лица, ответственные за эти решения, не могли не осознавать рисков", - заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Кого задержали и в чем подозревают

Генеральный директор предприятия оборонного сектора и его заместитель задержаны в порядке статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Обоих уволили с должностей.

Им сообщили о подозрении по частям 2 и 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и гибель людей. Следователи вручили ходатайство о содержании обоих под стражей без альтернативы в виде залога.

Кравченко подчеркнул, что это только первые процессуальные решения по уголовному производству.

Какая цепь решений выясняет следствие

Главная задача следствия сейчас - восстановить всю цепь решений, приведших к трагедии. Следователи должны установить:

  • кто согласовал размещение боеприпасов именно на этой территории;
  • кто отвечал за их безопасное хранение;
  • кто должен осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности;
  • почему выявленные нарушения годами никто не останавливал.

Отдельно следствие проверяет версию о возможном агентурном влиянии РФ и утечке информации о месте хранения боеприпасов в пользу государства-агрессора.

Трагедия в Вишневом: как все происходило

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по составу боеприпасов предприятия "Украинской оборонной промышленности" в Вишневом Киевской области.

В результате возник пожар, который вызвал дальнейшую детонацию боеприпасов в ангарах.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский поручил провести масштабные проверки в оборонной отрасли после удара по составу.

Президент предупредил руководителей оборонных предприятий о личной ответственности за подобные нарушения.

12 июля в АО "Украинская оборонная промышленность" заявили об увольнении руководителей двух государственных предприятий оборонного сектора из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

В компании тогда же подчеркнули, что виновных ждет и уголовная ответственность.

14 июля должность покинул генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Причин отставки он не уточнил, но она стала частью волны кадровых решений в оборонной отрасли после трагедии в Вишневом.

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