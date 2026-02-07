Трагедія в Яготині: молодий рятувальник загинув від обвалу на місці "прильоту"

За словами очільника служби, підрозділи ДСНС працювали над ліквідацією масштабної пожежі складських будівель у місті Яготин, що виникла внаслідок ворожої атаки. Під час робіт стався раптовий обвал конструкцій.

Внаслідок події загинув 30-річний головний майстер-сержант Михайло Проценко, пожежний-рятувальник 22-ї ДПРЧ Головного управління ДСНС у Київській області.

"Михайло Проценко - наш побратим, людина честі й відданості справі порятунку. У Михайла залишилася дружина та двоє маленьких синів", - зазначив Даник.

Окрім загиблого, травми отримав командир відділення тієї ж частини, 49-річний майстер-сержант Сергій Хоботня. Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків, йому надають необхідну допомогу.

Голова ДСНС підкреслив, що рятувальники щодня працюють у наднебезпечних умовах, стаючи на захист людей без зброї в руках. Фото: під час ліквідації наслідків масованого обстрілу в Київській області загинув рятувальник Михайло Проценко (t.me/dsns_telegram)