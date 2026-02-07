Трагедія в Яготині: молодий рятувальник загинув від обвалу на місці "прильоту"

Під час ліквідації наслідків масованого обстрілу в Київській області загинув рятувальник, ще один отримав поранення. Трагедія сталася через обвал конструкцій під час гасіння пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ДСНС України Андрія Даника.
За словами очільника служби, підрозділи ДСНС працювали над ліквідацією масштабної пожежі складських будівель у місті Яготин, що виникла внаслідок ворожої атаки. Під час робіт стався раптовий обвал конструкцій.
Внаслідок події загинув 30-річний головний майстер-сержант Михайло Проценко, пожежний-рятувальник 22-ї ДПРЧ Головного управління ДСНС у Київській області.
"Михайло Проценко - наш побратим, людина честі й відданості справі порятунку. У Михайла залишилася дружина та двоє маленьких синів", - зазначив Даник.
Окрім загиблого, травми отримав командир відділення тієї ж частини, 49-річний майстер-сержант Сергій Хоботня. Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків, йому надають необхідну допомогу.
Голова ДСНС підкреслив, що рятувальники щодня працюють у наднебезпечних умовах, стаючи на захист людей без зброї в руках.
Нагадаємо, що в Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на енергетичному об’єкті загинув 31-річний рятувальник. Трагедія сталася під час ліквідації наслідків російського удару по енергетичній інфраструктурі столиці. Під час виконання робіт загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.
Крім того, у п’ятницю, 23 січня, в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві відбулося прощання з колишнім очільником "Укренерго" Олексієм Брехтом, який загинув від ураження електричним струмом під час відновлення електропостачання столиці після чергової російської атаки.
Раніше міська влада також повідомляла про смерть працівника аварійної бригади, який помер через надмірне фізичне навантаження. Через дефіцит фахівців та постійні удари РФ по енергетичній інфраструктурі Києва аварійні служби змушені працювати без вихідних по дві-три доби поспіль.