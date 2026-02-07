Трагедия в Яготине: молодой спасатель погиб от обвала на месте "прилета"

По словам главы службы, подразделения ГСЧС работали над ликвидацией масштабного пожара складских зданий в городе Яготин, возникшего в результате вражеской атаки. Во время работ произошел внезапный обвал конструкций.

В результате происшествия погиб 30-летний главный мастер-сержант Михаил Проценко, пожарный-спасатель 22-й ГПСЧ Главного управления ГСЧС в Киевской области.

"Михаил Проценко - наш побратим, человек чести и преданности делу спасения. У Михаила осталась жена и двое маленьких сыновей", - отметил Даник.

Кроме погибшего, травмы получил командир отделения той же части, 49-летний мастер-сержант Сергей Хоботня. Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков, ему оказывают необходимую помощь.

Председатель ГСЧС подчеркнул, что спасатели ежедневно работают в сверхопасных условиях, становясь на защиту людей без оружия в руках. Фото: во время ликвидации последствий массированного обстрела в Киевской области погиб спасатель Михаил Проценко (t.me/dsns_telegram)