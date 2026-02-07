RU

ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трагедия в Яготине: молодой спасатель погиб от обвала на месте "прилета"

Фото: во время ликвидации последствий обстрела РФ погиб спасатель (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Во время ликвидации последствий массированного обстрела в Киевской области погиб спасатель, еще один получил ранения. Трагедия произошла из-за обвала конструкций во время тушения пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГСЧС Украины Андрея Даника.

Читайте также: В Киеве во время аварийных работ на энергообъекте погиб спасатель

По словам главы службы, подразделения ГСЧС работали над ликвидацией масштабного пожара складских зданий в городе Яготин, возникшего в результате вражеской атаки. Во время работ произошел внезапный обвал конструкций.

В результате происшествия погиб 30-летний главный мастер-сержант Михаил Проценко, пожарный-спасатель 22-й ГПСЧ Главного управления ГСЧС в Киевской области.

"Михаил Проценко - наш побратим, человек чести и преданности делу спасения. У Михаила осталась жена и двое маленьких сыновей", - отметил Даник.

Кроме погибшего, травмы получил командир отделения той же части, 49-летний мастер-сержант Сергей Хоботня. Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков, ему оказывают необходимую помощь.

Председатель ГСЧС подчеркнул, что спасатели ежедневно работают в сверхопасных условиях, становясь на защиту людей без оружия в руках.Фото: во время ликвидации последствий массированного обстрела в Киевской области погиб спасатель Михаил Проценко (t.me/dsns_telegram)

 

Энергетика ценой жизни

Напомним, что в Киеве во время аварийно-восстановительных работ на энергетическом объекте погиб 31-летний спасатель. Трагедия произошла во время ликвидации последствий российского удара по энергетической инфраструктуре столицы. Во время выполнения работ погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук.

Кроме того, в пятницу, 23 января, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание с бывшим главой "Укрэнерго" Алексеем Брехтом, который погиб от поражения электрическим током во время восстановления электроснабжения столицы после очередной российской атаки.

Ранее городские власти также сообщали о смерти работника аварийной бригады, который умер из-за чрезмерной физической нагрузки. Из-за дефицита специалистов и постоянных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Киева аварийные службы вынуждены работать без выходных по двое-трое суток подряд.

УкраинаГСЧСВойна в УкраинеПогибРакетная атака