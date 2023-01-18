Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці

Вранці 18 січня 2023 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих - міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про інцидент.

Вертоліт впав поряд з дитячим садком

Вертоліт впав поряд з дитячим садком на вулиці Петлюри близько 08:20. Внаслідок потужного вибуху спалахнула пожежа, пошкодження отримали будівля садка та один з довколишніх багатоквартирних будинків. На місце одразу прибули всі екстрені служби: рятувальники, медики, військові та поліція.

О 09:06 пожежу в будівлі було локалізовано на площі 500 кв. метрів, а о 09:28 - ліквідовано.

Станом на 09:16 діти, працівники садочка та мешканці прилеглих будинків були оперативно евакуйовані. Судячи з уламків, розбився гелікоптер санітарної авіації МВС України. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, йдеться про гелікоптер Super Puma, який свого часу поставили французькі партнери.

Фото: місце падіння вертольота (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі тривають роботи з розбору завалів. В одній з секцій дитсадка впало перекриття.

Як зазначив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, дітей евакуювали до іншого дитячого садка, з ними працюють відповідні служби, складаються списки. Інформації про зниклих безвісти немає.

Скільки жертв

Станом на 10:30 відомо про 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.

Ще 29 осіб постраждали, серед них - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

За словами прес-секретаря Національної поліції Мар'яни Реви, на борту вертольота перебували дев'ятеро осіб. Усі вони загинули. Всі інші жертви - діти та дорослі, які перебували на території дитсадка.

Як уточнили в ДСНС, на борту було 6 осіб оперативної групи МВС, включаючи керівництво Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члени екіпажу.

Хто загинув

Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ . Зокрема:

Денис Монастирський - міністр

- міністр Євген Єнін - перший заступник міністра

- перший заступник міністра Юрій Лубкович - державний секретар МВС

Вертоліт летів у гарячу точку

За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, керівництво МВС прямувало в одну з гарячих точок. Більше подробиць нададуть пізніше.

Причини та версії

У Національній поліції наголошують, що до висновку слідчих рано говорити про попередні причини. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що незабаром стане відомо, чи це була диверсія, несправність техніки або порушення правил безпеки польотів.

Тим часом генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що розглядаються всі можливі версії.

"Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Наразі ми розглядаємо всі можливі версії аварії вертольота. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ", - зазначив він.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов також зазначає, що зараз рано робити висновки. Порушено кримінальну справу, над якою працюватимуть слідчі СБУ, поліції та Державного бюро розслідувань. Свідків катастрофи просять звернутись до правоохоронців.

Він також не підтвердив чутки про те, що вертоліт спалахнув ще в повітрі.

Трагедію у Броварах розслідуватиме спецгрупа

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити спеціальну групу для розслідування всіх обставин падіння вертольота у Броварах.

"Внаслідок падіння вертольота щонайменше 18 загиблих. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Велика втрата для урядової команди та всієї держави", - зазначив він.

Реакція Зеленського

На аварію у Броварах вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією та іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.

"Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок", - написав він.