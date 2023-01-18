В авіакатастрофі в Броварах загинули троє членів екіпажу. Також на борту були помічниця глави МВС, а також керівник охорони міністра Дениса Монастирського.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані голови ДСНС Сергія Крука та заступника глави МВС Богдана Драп’ятого та прес-службу міністерства.

Члени екіпажу

"Непоправна втрата для усієї країни. Трагедія забрала життя справжніх патріотів, друзів, колег. 15 людей (за оновленими даними 17 - ред.) загинуло, серед яких Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш екіпаж: Олександр Василенко, Констянтин Коваленко, Іван Касьянов", - написав Крук.

Хто ще був з пасажирів

Заступник глави МВС Богдан Драп’ятий назвав імена загиблих, серед яких помічниця глави МВС Тетяна Шутяк та керівник охорони міністра внутрішніх справ Михайло Павлушко.

"Масштабні, справжні, щирі, надійні, порядні… Я не хочу вірити й сприймати… Ми втратили Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович, Тетяна Шутяк, Михайло Павлушко", - повідомив Драп’ятий.

Імена загиблих опублікувало МВС

За даними прес-служби Міністерства внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків в авіакатастрофі загинули:

міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,

перший заступник глави МВС Євгеній Єнін,

державний секретар МВС Юрій Лубкович,

заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,

начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,

провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,

командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко,

пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко,

бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Фото: названі імена пілотів та пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Броварах (t.me/mvs_ukraine)

Нагадаємо, за уточненими даними ДСНС, внаслідок падіння гелікоптера в Броварах загинули 17 людей, з них одна дитина. За даними мера міста Ігоря Сапожка, число загиблих становить 16.

Подробиці авіакатастрофи в Броварах та все що відомо на цю мить - можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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