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Падіння гелікоптера у Броварах: у Нацполіції уточнили кількість загиблих

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Середа 18 січня 2023 12:50
Падіння гелікоптера у Броварах: у Нацполіції уточнили кількість загиблих Фото: у Нацполіції уточнили кількість загиблих внаслідок падіння гелікоптера у Броварах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За уточненою інформацією, в результаті падіння гелікоптера у Броварах загинуло 16 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Нацполіції Мар’яну Реву в ефірі телемарафону.

"Наразі за цією інформацією яка у нас є, уточненою, - 16 загиблих осіб внаслідок цієї авіатрощі. З них троє загиблих - діти", - сказала вона.

До того ж, 25 людей перебувають у медичних закладах, декілька з них - у важкому стані та знаходяться у реанімації.

Додамо, що раніше повідомлялося про 18 загиблих внаслідок катастрофи.

Як повідомляло РБК-Україна, під час авіакатастрофи у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.

Зазначимо, що керівництво МВС направлялося в одну з "гарячих" точок України.

Усе, що відомо про падіння гелікоптера у Броварах, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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