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В ДСНС уточнили інформацію щодо загиблих в авіакатастрофі в Броварах

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Бровари, Середа 18 січня 2023 15:30
В ДСНС уточнили інформацію щодо загиблих в авіакатастрофі в Броварах Фото: на місці авіакатастрофи в Броварах виявили 14 загиблих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На місці падіння гелікоптера в Броварах знайшли тіла 14 загиблих осіб. З них одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, внаслідок авіакатастрофи травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 січня в Броварах розбився гелікоптер з керівництвом МВС, на борту якого знаходилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перший заступник міністра та державний секретар МВС.

Також були опубліковані імена екіпажу та пасажирів, які також загинули в авіакатастрофі.

Подробиці авіакатастрофи в Броварах та все що відомо на цю мить - можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Бровари ДСНС Авиакатастрофа
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