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На борту вертольота, що впав у Броварах, було дев'ять осіб, - поліція

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Бровари, Середа 18 січня 2023 11:04
На борту вертольота, що впав у Броварах, було дев'ять осіб, - поліція Фото: на борту вертольота, що впав у Броварах, було дев'ять осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На борту гелікоптера, що впав у Броварах, було 9 людей. Причини авіакатастрофи поки не відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю голови Національної поліції Мар'яну Реву в ефірі телемарафону.

"Гелікоптер ДСНС розбився. На борту перебували дев'ять осіб...", - сказала Мар'яна Рева.

За її словами, говорити про попередні причини аварії дуже зарано, для цього слідчі мають відповідні певні роботи.

Тим часом у мережі поширюють відео, ймовірно, польоту вертольота Super Puma за хвилину до катастрофи.


Нагадаємо, що сьогодні в Броварах розбився гелікоптер з керівництвом МВС. На борту знаходилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський перший заступник міністра та державний секретар МВС.

Відомо про щонайменше 17 загиблих внаслідок катастрофи, про причини поки не повідомляється.

Більш детально - читайте за посиланням в матеріалі РБК-Україна.

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