Вертоліт з Монастирським, що розбився в Броварах, летів до Харкова
Голова МВС України Денис Монастирський, який загинув сьогодні під час катастрофи вертольота в Броварах, мав відвідати Харків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
"Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав", - розповів він.
За словами Тимошка, він вчора та сьогодні розмовляв з тими, хто був на борту гвинтокрила.
"Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непопровима втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли!" - додав він.
Як повідомлялося, вранці 18 січня 2023 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих - міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін. Детальніше про те, що відомо про трагедію на даний момент - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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