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Вертоліт з Монастирським, що розбився в Броварах, летів до Харкова

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Бровари, Середа 18 січня 2023 13:24
Вертоліт з Монастирським, що розбився в Броварах, летів до Харкова Фото: вертоліт з Монастирським, що розбився в Броварах, летів до Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Голова МВС України Денис Монастирський, який загинув сьогодні під час катастрофи вертольота в Броварах, мав відвідати Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

"Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав", - розповів він.

За словами Тимошка, він вчора та сьогодні розмовляв з тими, хто був на борту гвинтокрила.

"Розмовляв вчора, сьогодні, зі всіма, хто був на борту, поговорив і виїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непопровима втрата! Є люди, після уходу яких залишається пустота! Рідні, близькі, тримайтесь! Вони точно цього б хотіли!" - додав він.

Як повідомлялося, вранці 18 січня 2023 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих - міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін. Детальніше про те, що відомо про трагедію на даний момент - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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