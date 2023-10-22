Тьоткіно в Курській області залишилося без світла. Росіяни кажуть про обстріл

"Сьогодні вдень з боку України обстріляно селище Тьоткіне. Ніхто з жителів не постраждав. Пошкоджено лінію електропередачі, у населеному пункті частково немає світла", - повідомив Старовойт.

За словами губернатора, аварійні бригади вже розпочали відновлення енергопостачання.

"Осколками завдано збитків одному з домоволодінь", - додав він.

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, останній рік у різних областях РФ лунають вибухи та починаються пожежі. Зазвичай влада скаржиться на обстріли або атаки дронів, при цьому в усьому звинувачує Україну.

Так, у середині місяця в місті Курчатов Курської області пролунав вибух, тоді, 14 липня, розповідали про падіння уламків невідомого безпілотника приблизно за сотню метрів від будівлі місцевого управління ФСБ.

Тієї ж ночі, 14 липня, повідомлялося про вибух у Воронежі у РФ нібито через БПЛА і роботу протиповітряної оборони.

А за кілька днів до цього повідомлялося, що у Москві прогриміли кілька потужних вибухів, де нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

Перед цим у російському Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. Розмір воронки, що утворилася за 200 метрів від території об'єкта, становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів завглибшки.

Також повідомлялося, що 4 липня жителі Бєлгорода чули гучні вибухи. Також там нібито працювали системи протиповітряної оборони. Через 2 дні, 6 липня, над Бєлгородом та Бєлгородським районом також було чути вибухи.

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