Тотальный транспортный карантин: как в Украине ужесточились ограничения

Ездить в общественном транспорте можно только по специальному пропуску
Ежедневно вспышка коронавируса охватывает новые регионы Украины. Местные власти реагируют на распространение инфекции ужесточением карантина. С 23 марта общественный транспорт не работает в Киеве и ряде других городов.
Какие ограничения введены для пассажиров, и где полностью приостановлено транспортное сообщение - в материале РБК-Украина.
Проезд в Киеве по пропускам
С 00:01 23 марта в общественном транспорте столицы смогут ездить только пассажиры со специальными пропусками.
Такие документы будут выдаваться сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, обслуживающему персоналу продовольственных магазинов и аптек. Транспорт будет курсировать по отдельным маршрутам.
Пассажиры без пропусков с 23 марта не смогут воспользоваться общественным транспортом до окончания карантинного режима.
Следить за соблюдением ограничений будут сотрудники Нацполиции и "Муниципальной стражи". По двое представителей служб будут присутствовать внутри каждого транспортного средства.
В Черновцах работает только спецтроллейбус
Черновицкая область стала эпицентром коронавирусной инфекции в Украине. В области действует режим чрезвычайной ситуации, в связи с чем работа общественного транспорта полностью ограничена.
В частности, в Черновцах отменены все городские маршруты. Ездит только несколько троллейбусов со спецзнаками. При наличии служебных удостоверений они перевозят медиков, правоохранителей, спасателей, работников коммунальных предприятий.
Общественный транспорт не работает в Тернополе
С 23 марта городской транспорт Тернополя приостанавливает работу. Воспользоваться проездом смогут работники коммунальных и аварийных служб, врачи и сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Для них запускают автобусные маршруты №1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35 и троллейбусы №2, 5, 7, 8, 9, 10, 11. На каждом таком транспортном средстве будет установлена табличка “Специальные перевозки”.
В Черкассах организованы спецрейсы
Горсовет Черкасс принял решение о прекращении работы общественного транспорта с 21 марта.
Перевозки медиков, работников коммунальных и аварийных служб, сотрудников предприятий с непрерывным циклом производства осуществляют троллейбусы со знаком “Красный крест” по пропуску. Все пассажиры данных категорий обязаны носить маски и перчатки.
Полностью остановлен общественный транспорт в Ужгороде и Мукачево
Решение об ужесточении карантина приняла специальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ужгорода. С 20 марта все маршруты общественного транспорта в городе временно закрыты.
Горсовет рекомендовал руководителям предприятий самостоятельно организовать перевозки сотрудников до места работы.
В Мукачево работу общественного транспорта полностью отменили с 21 марта. Также правоохранительным органам было поручено следить за соблюдением карантинного режима у водителей такси - все обязаны носить маски.
В Луцке и Нововолынске транспорт не работает до конца карантина
Горсовет Луцка принял решение с 19 марта приостановить все маршруты для снижения вероятности распространения коронавируса.
Проезд за счет местного бюджета организовали врачам и сотрудникам стратегических учреждений. Руководителям предприятий рекомендовали запустить спецрейсы для подвоза работников.
Еще в одном городе Волынской области (Нововолынске) общественный транспорт прекратил работу из-за карантина с 20 марта.
Покровск отменил городские перевозки из-за нарушений
Маршруткам Покровска запретили осуществлять рейсовые перевозки на период карантина. Городской общественный транспорт был остановлен из-за того, что водители не соблюдали все необходимые мероприятия по дезинфекции в салоне.
Отмена льготного проезда
В рамках общенационального карантина с 17 марта по всей стране было ограничено количество пассажиров в троллейбусах, вагонах трамваев, автобусах, маршрутках до 10 человек.
Дополнительно в ряде городов временно отменили льготы на проезд для пенсионеров (пожилые люди входят в группу риска СOVID-19).
В Виннице с понедельника льготы не действуют в час пик (период с 5:30 до 10:00 и с 17:00 до 21:00).
20 марта льготный проезд отменили в общественном транспорте Запорожья, Хмельницкого, Житомира, Полтавы на время карантина. С 23 марта - в Одессе и Львове.