Винница частично отменяет льготы в городском транспорте

Ограничения будут действовать в час пик - с 5:30 до 10:00 и с 17:00 до 21:00
В Виннице с 23 марта на время карантина в час пик будет приостановлен льготный проезд пенсионеров в муниципальном транспорте. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Винницкого городского совета.
Ограничения будут действовать в период с 5:30 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.
Также было решено увеличить количество пассажиров, которые будут ехать в двосекційному транспорте, до 10 пассажиров в одной секции.
Директор КП "Винницкая транспортная компания" Михаил Луценко подчеркнул, что предприятие сегодня выпускает на линию максимальное количество транспорта - 265 единиц: 131 троллейбус, 74 трамвая, 60 автобусов. Также на маршрутах работает 225 микроавтобусов. В общем жителей города обслуживает 490 единиц транспорта.
Кроме того были установлены ограничение в работе городских рынков, которые будут работать только 4 часа в день - с 10:00 до 14:00.
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