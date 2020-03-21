Винница частично отменяет льготы в городском транспорте

Иллюстративное фото (city-adm.lviv.ua)

Ограничения будут действовать в час пик - с 5:30 до 10:00 и с 17:00 до 21:00

В Виннице с 23 марта на время карантина в час пик будет приостановлен льготный проезд пенсионеров в муниципальном транспорте. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Винницкого городского совета.

Ограничения будут действовать в период с 5:30 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Также было решено увеличить количество пассажиров, которые будут ехать в двосекційному транспорте, до 10 пассажиров в одной секции.

Директор КП "Винницкая транспортная компания" Михаил Луценко подчеркнул, что предприятие сегодня выпускает на линию максимальное количество транспорта - 265 единиц: 131 троллейбус, 74 трамвая, 60 автобусов. Также на маршрутах работает 225 микроавтобусов. В общем жителей города обслуживает 490 единиц транспорта.

Кроме того были установлены ограничение в работе городских рынков, которые будут работать только 4 часа в день - с 10:00 до 14:00.

Напомним, на время карантина в Украине городской совет Львова отменила льготы на проезд в общественном транспорте. При этом сохраняется ограничение на не более 10 пассажиров

Ранее в Черновцах отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. Решение принято для того, чтобы ограничить число пенсионеров в местных маршрутках и автобусах, поскольку они являются наиболее уязвимыми для коронавируса..