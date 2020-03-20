ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за нарушений карантина в Покровске отменили все маршрутки

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 13:41
Из-за нарушений карантина в Покровске отменили все маршрутки
Иллюстративное фото (novosti.dn.ua)

Проверка выявила, что перевозчики не дезинфицируют транспорт

В Покровске Донецкой области из-за нарушения условий карантина отменили все маршрутки. Об этом сообщила и. о. мэра Покровска Ирина Сущенко, передают местные СМИ.

По ее словам, с 20 марта в городе отменили все маршрутки в связи с неудовлетворительным санитарным состоянием транспорта.

"Мы выдали дезинфицирующие средства водителям, инструкции, как ими пользоваться, однако масштабы нарушений выходят за рамки понимания. 80% водителей не проводят дезинфекцию автомобилей, соответственно рискуют здоровьем жителей Покровска", - заявила Сущенко.

При этом для медиков организовали специальные рейсы в начале и конце рабочего дня. Также выстраивается система подвоза медицинских работников, которые проживают в других населенных пунктах.

Напомним, ранее в Харькове пассажиры заблокировали движение трамваев в знак протеста против карантинных ограничений. Также сообщалось, что сегодня полиция получила несколько десятков сообщений о нарушении общественного порядка в городе.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Житомире на период карантина отменили льготный проезд в общественном транспорте.

Минздрав: количество исследований на заболевания коронавируса в Украине будет расти
Новости Украины транспорткарантинПокровскКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь