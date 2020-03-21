В Тернополе со следующей недели общественный транспорт прекратит работу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Останутся только специализированные перевозки для работников служб, обеспечивающих жизнь города в условиях карантина

В Тернополе с понедельника, 23 марта, общественный транспорт прекратит работу в связи с пандемией коронавируса и карантинных мер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольского штаба борьбы с коронавирусом.

Сообщается, что останутся специальные перевозки исключительно для работников медицинских учреждений, аварийных и коммунальных служб, правоохранителей и других служб, которые должны обеспечивать жизнь города в условиях карантина.

Перевозки будут осуществлять по троллейбусным маршрутам №2,5,7,8,9,10,11 и автобусными маршрутами №1А,5А,6,8,23,25,35, на каждом из которых будет специальная табличка "Специальные перевозки" с красным крестом.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Киеве с воскресенья, 22 марта, останавливаются пассажирские перевозки в рамках противодействия вспышке коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Правительство приняло решение о закрытии метро во всей Украине. В Киеве метрополитен перестал работать с 23:00 17 марта. При этом наземный пассажирский транспорт продолжал работать в штатном режиме, однако были введены ограничения по количеству пассажиров, находящихся в транспорте.