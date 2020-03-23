Тотальний транспортний карантин: як в Україні посилилися обмеження

Щодня спалах коронавірусу охоплює нові регіони України. Місцева влада реагує на поширення інфекції посиленням карантину. З 23 березня громадський транспорт не працює в Києві та ряді інших міст.

Які обмеження введені для пасажирів, і де повністю припинено транспортне сполучення - в матеріалі РБК-Україна.

Проїзд в Києві за перепустками

З 00:01 23 березня в громадському транспорті столиці зможуть їздити лише пасажири зі спеціальними перепустками.

Такі документи будуть видаватися співробітникам стратегічних об'єктів і підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, рятувальникам, медпрацівникам, обслуговуючому персоналу продовольчих магазинів і аптек. Транспорт курсуватиме по окремих маршрутах.

Пасажири без перепусток з 23 березня не зможуть скористатися громадським транспортом до закінчення карантинного режиму.

Стежити за дотриманням обмежень будуть співробітники Нацполіціі і "Муніципальної варти". По двоє представників служб будуть присутні всередині кожного транспортного засобу.

У Чернівцях працює тільки спецтролейбус

Чернівецька область стала епіцентром коронавірусної інфекції в Україні. В області діє режим надзвичайної ситуації, в зв'язку з чим робота громадського транспорту повністю обмежена.

Зокрема, в Чернівцях скасовані всі міські маршрути. Їздить тільки кілька тролейбусів зі спецзнаками. При наявності службових посвідчень вони перевозять медиків, правоохоронців, рятувальників, працівників комунальних підприємств.

Громадський транспорт не працює в Тернополі

З 23 березня міський транспорт Тернополя призупиняє роботу. Скористатися проїздом зможуть працівники комунальних та аварійних служб, лікарі і співробітники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

Для них запускають автобусні маршрути № 1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35 і тролейбуси №2, 5, 7, 8, 9, 10, 11. На кожному такому транспортному засобі буде встановлена ​​табличка "Спеціальні перевезення".

У Черкасах організовані спецрейси

Міськрада Черкас ухвалила рішення про припинення роботи громадського транспорту з 21 березня.

Перевезення медиків, працівників комунальних та аварійних служб, співробітників підприємств з безперервним циклом виробництва здійснюють тролейбуси зі знаком "Червоний хрест" за перепусткою. Всі пасажири даних категорій зобов'язані носити маски та рукавички.

Повністю зупинений громадський транспорт в Ужгороді та Мукачеві

Рішення про посилення карантину прийняла спеціальна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ужгорода. З 20 березня всі маршрути громадського транспорту в місті тимчасово закриті.

Міськрада рекомендувала керівникам підприємств самостійно організувати перевезення співробітників до місця роботи.

У Мукачеві роботу громадського транспорту повністю скасували з 21 березня. Також правоохоронним органам було доручено стежити за дотриманням карантинного режиму у водіїв таксі - всі зобов'язані носити маски.

У Луцьку та Нововолинську транспорт не працює до кінця карантину

Міськрада Луцька прийняла рішення з 19 березня припинити всі маршрути для зниження ймовірності поширення коронавірусу.

Проїзд за рахунок місцевого бюджету організували лікарям і співробітникам стратегічних установ. Керівникам підприємств рекомендували запустити спецрейси для підвезення працівників.

Ще в одному місті Волинської області (Нововолинську) громадський транспорт припинив роботу через карантин з 20 березня.

Покровск скасував міські перевезення через порушення

Маршруткам Покровська заборонили здійснювати рейсові перевезення на період карантину. Міський громадський транспорт був зупинений через те, що водії не дотримувалися всіх необхідних заходів щодо дезінфекції в салоні.

Скасування пільгового проїзду

В рамках загальнонаціонального карантину з 17 березня по всій країні було обмежено кількість пасажирів в тролейбусах, вагонах трамваїв, автобусах, маршрутках до 10 осіб.

Додатково в ряді міст тимчасово скасували пільги на проїзд для пенсіонерів (літні люди входять в групу ризику СOVID-19).

У Вінниці з понеділка пільги не діють в годину пік (період з 5:30 до 10:00 і з 17:00 до 21:00).

20 березня пільговий проїзд скасували в громадському транспорті Запоріжжя, Хмельницького, Житомира, Полтави на час карантину. З 23 березня - в Одесі та Львові.