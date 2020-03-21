Полиция в транспорте и проезд по пропускам: как Киев ужесточает карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проезд в транспорте в Киеве с 23 марта будет только по пропускам

Карантин в Киеве со следующей недели будет существенно ужесточен. Новые ограничения сегодня были приняты на заседании городской коммисии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС, подробнее о решении - в материале РБК-Украина.

Так, по данным Минздрава, в Украине официально подтвержден коронавирус у 41 человека, в частности 3 случая - в Киеве.

"Учитывая увеличение числа больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз НАН Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мер относительно возможного инфицирования 22,2 млн человек в Украине, а также учитывая число населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы применения мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, были рассмотрены 17 марта 2020 года на внеочередном заседании комиссии...", - говорится в документе.

В частности, 20 марта в Киеве был введен режим ЧС, а до этого в рамках борьбы с распространением коронавируса в городе закрыли метро на время карантина, а также ввели ограничение на проезд в общественном транспорте - не более 10 пассажиров. Также в Киеве закрыты рынки и магазины, кроме продуктовых.

Карантин в Киеве ужесточают

21 марта карантинные меры в Киеве решили ужесточить. В частности, комиссия приняла следующие решения:

с 00:00 23 марта 2020 года "Киевпастранс" будет ездить по отдельным маршрутам и перевозить только пассажиров, у которых есть пропуск . Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, пропуск будут выдавать, в частности, медикам, спасателям, полиции, работникам объектов критической инфраструктуры. Пассажиры без пропуска пользоваться общественным транспортом во время карантина не смогут. Ограничений для передвижения на собственном авто нет.

. Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, пропуск будут выдавать, в частности, медикам, спасателям, полиции, работникам объектов критической инфраструктуры. Пассажиры без пропуска пользоваться общественным транспортом во время карантина не смогут. Ограничений для передвижения на собственном авто нет. с 00:00 23 марта 2020 года коммунальной службе перевозок КГГА поручается при необходимости привлечь перевозчиков любой формы собственности , которые осуществляют перевозку пассажиров, к перевозке по отдельным маршрутам лиц с пропусками.

, которые осуществляют перевозку пассажиров, к перевозке по отдельным маршрутам лиц с пропусками. департамент транспортной инфраструктуры КГГА до 21 марта должен разработать схемы маршрута общественного транспорта на время карантина.

23 млн гривен выделяется на дезинфекцию жилых многоэтажных домов.

жилых многоэтажных домов. в городе усиливается контроль за соблюдением ограничений, введенных на период карантина.

полиция Киева и "Муниципальная стража" должна обеспечить общественный порядок и соблюдение ограничений, в частности на остановках общественного транспорта, а также обсепечить присутствие не менее 2 сотрудников полиции и одного представителя "Муниципальной стражи" в каждом общественном транспорте .

. киевский лабораторный центр Минздрава должен обеспечить организацию и проведение эпидемиологического расследования причин и условий возникновения каждого случая заболевания COVID-19. Также необходимо следить за своевременным выявлением и изоляцией контактных лиц.

Госпогранслужба должна предоставить информацию Госпродпотребслужбе Киева о жителях города , которые приехали из-за границы с 10 марта 2020 года.

, которые приехали из-за границы с 10 марта 2020 года. в продуктовых магазинах и аптеках должно быть не больше 1 человека на 10 кв. м .

. департамент здравоохранения КГГА должен обеспечить госпитальную базу на 1 тыс. человек.

Фото: kyivcity.gov.ua