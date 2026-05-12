Про тотальний ПДВ для ФОПів не йдеться: у податковій зробили заяву про меморандум з МВФ

У Державній податковій службі заявили, що в меморандумі з МВФ немає вимоги про тотальне запровадження ПДВ для ФОПів. Натомість йдеться про удосконалення податкового адміністрування та розширення бази оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови ДПС Лесі Карнаух в інтерв’ю для Цензор.НЕТ .

Головне:

У ДПС заперечують вимогу тотального ПДВ для ФОПів у меморандумі МВФ.

Ключовий акцент – модернізація податкового адміністрування.

МВФ очікує розширення бази оподаткування та ефективніший контроль.

В Україні працюють над спрощенням і цифровізацією процесів ПДВ.

Державна податкова служба залучена до процесів співпраці з Міжнародним валютним фондом у частині удосконалення податкового адміністрування, зокрема в контексті так званого ПДВ для ФОПів.

"Коли ми проводимо консультації і наради з Міністерством фінансів або з очільницею уряду, ми завжди говоримо про модернізацію спрощеного режиму оподаткування. У меморандумі МВФ не написано: введіть тотально ПДВ для ФОПів. Там такого немає", – пояснила Леся Карнаух.

Карнаух зазначила, що податкова політика України, яку підтримують Мінфін, уряд і ДПС, передбачає помірні ставки оподаткування та розширення бази.

Вона також додала, що вимоги МВФ стосуються не підвищення ставок, а більш ефективної ідентифікації платників та розширення податкової бази.

"Розширена база оподаткування, помірні ставки та дуже чітка робота з ідентифікації платника і бази оподаткування – це те, чого хоче від нас Міжнародний валютний фонд", – зазначила в.о. голови ДПС.

Окремо вона повідомила, що триває робота над удосконаленням адміністрування податків.

За її словами, ДПС разом із Кабміном аналізує процеси адміністрування ПДВ і шукає можливості для їх спрощення та цифровізації.

Карнаух також розповіла, що служба проводить внутрішній аналіз проблем у роботі системи: зокрема, спілкується з бухгалтерами та моделює повний цикл адміністрування ПДВ – від виникнення до звітності та сплати, щоб виявити проблемні точки і оптимізувати процеси.