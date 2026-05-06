Хто з ФОПів може не платити податки: важливе уточнення для українців

Мобілізовані фізичні особи-підприємці (ФОП) та самозайняті особи мають право на податкові пільги на період військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України .

Головне:

Мобілізовані ФОП звільняються від сплати податків і ЄСВ за себе.

Пільга діє на весь період служби, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Звітність також можна не подавати.

Для оформлення потрібно подати підтверджувальні документи до податкової.

Податкові пільги поширюються на підприємців і самозайнятих осіб, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу. Водночас важливо, щоб вони були зареєстровані як ФОП або самозайняті до моменту призову.

На час служби такі особи звільняються від обов’язку нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір і єдиний соціальний внесок за себе. Також вони можуть не подавати податкову звітність.

Пільга діє навіть у випадку, якщо підприємець має найманих працівників або продовжує отримувати дохід під час служби.

Звільнення починається з першого числа місяця, в якому відбулася мобілізація або підписано контракт, і триває до останнього дня місяця демобілізації.

Щоб скористатися пільгою, необхідно подати до податкової служби за місцем реєстрації копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує мобілізацію чи укладення контракту – якщо ці дані відсутні у податкових органах.

Для допомоги мобілізованим підприємцям у територіальних органах ДПС створено спеціальні робочі групи та працюють гарячі лінії. Звернутися до податкової може як сам підприємець, так і його представник за довіреністю.