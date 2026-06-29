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На ТОТ Криму почались масові звільнення через нестачу пального

03:29 29.06.2026 Пн
2 хв
Мешканці Криму масово жаліються на роботодавців, а ті на податки
aimg Пилип Бойко
На ТОТ Криму почались масові звільнення через нестачу пального Фото: бензозаправка в РФ (Getty Images)
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Паливна криза в Криму почала позначатися на місцевому ринку праці. Мешканці півострова повідомляють про звільнення та відправлення у неоплачувані відпустки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Агентство.Новости".

Журналісти простежили та проаналізували відповідні коментарі під публікаціями гауляйтера півострова Сергія Аксьонова. Причому ставленику Кремля жаліються навіть самі роботодавці.

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У повідомленнях та відеозверненнях масові скарги на те, що роботодавці затримують зарплати та пропонують написати заяви про звільнення за власним бажанням. Своєю чергою місцеві підприємці повідомляють про вимушений простій та відсутність грошей на погашення зобов’язань перед працівниками та податковою.

"Водіям компанії СК "ГРАД" затримують виплату заробітної плати за травень, червень. Що тепер робити людям, які змушені піти у відпустку власним коштом і два місяці не отримують належних виплат", - жаліється мешканка Сімферополя.

Її землячка поцікавилася в Аксьонова, "як бути з податками: чоловік займався перевезеннями, зараз машина стоїть, заробітку немає".

Мешканка Керчі розповіла, що її та інших співробітників попросили написати заяви про звільнення.

"Як людям виживати в сучасних реаліях? Підприємці закриваються", - запитала вона.

Схожі повідомлення залишили мешканці цих та інших міст, зокрема Ялти та Євпаторії. Вони пишуть про скорочення, різке падіння доходів, закриття підприємств та неможливість сплачувати іпотеку та кредити.

Контекст новини

За останні тижні ЗСУ активно знищували НПЗ Росії. Особливу увагу приділяли окупованому півострову, через що там виникли глобальні проблеми з пальним, а гауляйтер Аксьонов оголосив надзвичайний стан.

Навіть диктатор Путін був вимушений визнати "певний дефіцит", але "не критичний". При цьому Путін зазначив, що у Криму запас пального лишився на кілька днів.

Тим часом туристи та військові з РФ масово залишають Крим через удари України. Це може призвести до демографічних наслідків, якщо українська "страйкова" кампанія продовжиться.

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