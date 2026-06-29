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На ВОТ Крыма начались массовые увольнения из-за нехватки топлива

03:29 29.06.2026 Пн
2 мин
Жители Крыма массово жалуются на работодателей, а те на налоги
aimg Филипп Бойко
На ВОТ Крыма начались массовые увольнения из-за нехватки топлива Фото: бензозаправка в РФ (Getty Images)
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Топливный кризис в Крыму начал отражаться на местном рынке труда. Жители полуострова сообщают об увольнении и отправке в неоплачиваемые отпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Агентство.Новости".

Журналисты проследили и проанализировали соответствующие комментарии под публикациями гаулейтера полуострова Сергея Аксенова. Причем ставленнику Кремля жалуются даже сами работодатели.

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В сообщениях и видеообращениях массовые жалобы о том, что работодатели задерживают зарплаты и предлагают написать заявления об увольнении по собственному желанию. В свою очередь местные предприниматели сообщают о вынужденном простом и отсутствии денег на погашение обязательств перед работниками и налоговой.

"Водителям компании СК "ГРАД" задерживают выплату заработной платы за май, июнь. Что теперь делать людям, которые вынуждены уйти в отпуск за свой счет и два месяца не получают полагающихся выплат", - сетует жительница Симферополя.

Ее землячка поинтересовалась у Аксенова, "как быть с налогами: мужчина занимался перевозками, сейчас машина стоит, заработка нет".

Жительница Керчи рассказала, что ее и других сотрудников попросили написать заявления об увольнении.

"Как людям выживать в современных реалиях? Предприниматели закрываются", - спросила она.

Подобные сообщения оставили жители этих и других городов, в частности, Ялты и Евпатории. Они пишут о сокращении, резком падении доходов, закрытии предприятий и невозможности платить ипотеку и кредиты.

Контекст новости

За последние недели ВСУ активно уничтожали НПЗ России. Особое внимание уделяли оккупированному полуострову, из-за чего там возникли глобальные проблемы с горючим, а гаулейтер Аксенов объявил чрезвычайное положение.

Даже диктатор Путин был вынужден признать "определенный дефицит", но "не критический". При этом Путин отметил, что в Крыму запас горючего остался на несколько дней.

Тем временем туристы и военные из РФ массово покидают Крым из-за ударов Украины. Это может привести к демографическим последствиям, если украинская забастовочная кампания продолжится.

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