Російські туристи та військові масово залишають Крим через удари України, - ISW
Через атаки України окупований Крим масово залишають російські туристи та мешканці окупованого півострова, а також військові РФ та співробітники служб безпеки та представники окупаційної влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що відтік цього населення з окупованого Криму може призвести до короткострокових демографічних наслідків, які можуть посилюватися в довгостроковій перспективі, якщо українська "страйкова" кампанія продовжиться.
Фахівці ISW також вказують, що 26 червня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про продовження чинної заборони на експорт нафти та нафтопродуктів російськими нафтовими компаніями за цінами, що відповідають граничним цінам G7 та ЄС, до 31 грудня 2027 року.
Путін запровадив цю заборону в грудні 2022 року, і його рішення продовжити заборону на тлі постійного дефіциту палива та стрибків цін в РФ, імовірно, має на меті сигналізувати про переконання, що росії не потрібно дотримуватися західних санкцій, незважаючи на постійні економічні труднощі.
У ISW підкреслюють, що посилена "страйкова" кампанія України проти російської нафтової інфраструктури та логістики з березня 2026 року вплинула на доходи РФ від нафти та газу та призвела до посилення дефіциту палива на всій тимчасово окупованій території України та в багатьох російських регіонах.
"Посилені українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, ймовірно, продовжать загострювати дефіцит російських поставок на тлі зростаючого попиту, який російський уряд не зможе ігнорувати", - прогнозують аналітики.
Ситуація у Криму
Нагадаємо, у ніч на 25 червня Сили безпілотних систем України здійснили масштабну атаку на півострів. Українські дрони уразили майже 40 військових та логістичних об'єктів окупантів, серед яких опинилися Таврійська ТЕС, великі електропідстанції, радіолокаційні станції, а також нафтобаза у Джанкої.
26 червня окупаційна влада півострова оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру на території всього Криму та міста Севастополь.
Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що рішення набуло чинності з 13:00 та нібито покликане "упорядкувати питання економічного характеру".
Цьому кроку передувала резонансна заява президента України Володимира Зеленського. Глава держави зазначив, що операція України щодо Криму є чітко прорахованою.
Він підкреслив, що якщо партнери по G7 нададуть Україні необхідні засоби, про які йшли переговори, Київ оперативно створить умови, за яких Росія буде змушена обрати мир.