У Криму та Севастополі окупанти ввели режим надзвичайної ситуації

26 червня окупаційна влада Криму оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації як у Севастополі, так і на території усього півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву гауляйтер Криму Сергія Аксьонова.

"Правовий режим НС дозволяє максимально оперативно вирішувати завдання щодо організації стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення", - додав ставленик Кремля у Криму.

Він також почав запевняти населення півострова, що це рішення ухвалено "для упорядкування питань економічного характеру".

"Спільно з губернатором міста Севастополя Михайлом Володимировичем Развожаєвим ухвалено рішення про підписання указів про введення в Республіці Крим та місті Севастополі режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру", - заявив Аксьонов.

Що відомо про ситуацію в Криму

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 25 червня тимчасово окупований Крим потрапив під масовану атаку дронів. "Гучно" було у Сімферопольському, Первомайському та Красноперекопському районах, а також у Севастополі, Євпаторії та Ялті. Ба більше, на півострові почалися блекаути. На півострові триває паливна криза черед атаки по нафтооб'єктах.

Незадовго до цих ударів СБУ здійснила масштабну спецоперацію, у межах якої була атакована інфраструктура військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське".

За словами українського лідера Володимира Зеленського, операція України в Криму чітко прорахована. Він також наголосив: якщо західні союзники ухвалять необхідні рішення щодо постачання озброєння, Київ зможе схилити Росію до миру.