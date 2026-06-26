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У Криму та Севастополі окупанти ввели режим надзвичайної ситуації

13:41 26.06.2026 Пт
2 хв
Гауляйтер Аксьонов записав екстрене відеозвернення до кримчан
aimg Юлія Капітонова
У Криму та Севастополі окупанти ввели режим надзвичайної ситуації Фото: Оголошено режим НС у Криму (Getty Images)
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26 червня окупаційна влада Криму оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації як у Севастополі, так і на території усього півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву гауляйтер Криму Сергія Аксьонова.

Надзвичайна ситуація в Криму: що відомо

Рішення "про введення НС" набуло чинності о 13:00 26 червня.

"Спільно з губернатором міста Севастополя Михайлом Володимировичем Развожаєвим ухвалено рішення про підписання указів про введення в Республіці Крим та місті Севастополі режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру", - заявив Аксьонов.

Він також почав запевняти населення півострова, що це рішення ухвалено "для упорядкування питань економічного характеру".

"Правовий режим НС дозволяє максимально оперативно вирішувати завдання щодо організації стабільного функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення", - додав ставленик Кремля у Криму.

Що відомо про ситуацію в Криму

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 25 червня тимчасово окупований Крим потрапив під масовану атаку дронів. "Гучно" було у Сімферопольському, Первомайському та Красноперекопському районах, а також у Севастополі, Євпаторії та Ялті. Ба більше, на півострові почалися блекаути. На півострові триває паливна криза черед атаки по нафтооб'єктах.

Незадовго до цих ударів СБУ здійснила масштабну спецоперацію, у межах якої була атакована інфраструктура військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське".

За словами українського лідера Володимира Зеленського, операція України в Криму чітко прорахована. Він також наголосив: якщо західні союзники ухвалять необхідні рішення щодо постачання озброєння, Київ зможе схилити Росію до миру.

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Севастополь Крим Надзвичайний стан
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