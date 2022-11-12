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Тортури та поховання. Кулеба розповів, що можуть виявити ЗСУ у звільненому Херсоні

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час саміту АСЕАН міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг колег про жахи російської окупації, які виявили після звільнення земель. Херсон може не стати виключенням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Кожного разу, коли ми звільняємо шматок нашої території, коли ми входимо в місто, звільнене від російської армії, ми знаходимо кімнати тортур і масові поховання з цивільними особами, закатованими і вбитими російською армією в ході окупації цих територій. Нелегко говорити з такими людьми", - заявив Кулеба.

Водночас міністр додав, що кожна війна закінчується дипломатією, у зв'язку з чим Росія зобов'язана сумлінно віднестись до цього.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 листопада, українські воїни зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, Росія повністю знищила всю енергетичну систему Херсона. Її мають намір відновити найближчим часом.

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