Пытки и погребения. Кулеба рассказал, что могут обнаружить ВСУ в освобожденном Херсоне

Во время саммита АСЕАН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег коллег об ужасах российской оккупации, обнаружившихся после освобождения земель. Херсон может не стать исключением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Каждый раз, когда мы освобождаем кусок нашей территории, когда мы входим в город, освобожденный от российской армии, мы находим комнаты пыток и массовые захоронения с гражданскими лицами, замученными и убитыми российской армией в ходе оккупации этих территорий. Нелегко говорить с такими людьми" , - заявил Кулеба.

В то же время, министр добавил, что каждая война заканчивается дипломатией, в связи с чем Россия обязана добросовестно отнестись к этому.