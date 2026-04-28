"Торнадо" в Києві? Укргідрометцентр розповів, чи справжні фото із соцмереж

Чи правда те, про що пишуть у мережі

Зранку 28 квітня у мережі почала з'являтись інформація, буцімто в Києві (на Позняках) помітили чи то "смерч", чи то навіть "торнадо".

Деякі місцеві пабліки навіть поділились "фото з місця події".

Повідомлення про буцімто "торнадо на Позняках" (фрагмент публікації: t.me/kiev_levyy_bereg)

Тим часом спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру повідомили у Threads, що "критичне мислення вийшло з чату".

"Вже вкотре медіа безвідповідально ставляться до поширення інформації, і ніби радіють від нагнітання паніки та тривоги у суспільстві, де і так стресу понадміру", - наголошується у публікації УкрГМЦ.

Експерти звернули увагу українців на те, що знімок - "очевидно архівний", адже:

листя на деревах і кущах - "вже у літній фазі вегетації";

люди - вдягнені у футболки.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: threads.com/@ukr_hmc)

Згідно з офіційною інформацією Укргідрометцентру, "ніяких смерчів, а тим паче торнадо, на метеостанціях не зафіксовано".

Уточнюється, що впродовж минулих двох діб - під час проходження атмосферного фронту - можливо і "могли десь бути локальні короткотривалі вихори".

"Але на сьогодні вже вітер не становить небезпеки, хоч і лишається прохолодним та дискомфортним", - констатували фахівці УкрГМЦ.

Коментар УкрГМЦ щодо ситуації зі "смерчем" чи "торнадо" (скриншот: threads.com/@ukr_hmc)

Чого чекати від погоди найближчим часом

Згідно з прогнозом УкрГМЦ, погода в Україні впродовж 28 квітня очікується з мінливою хмарністю.

Вдень невеликий дощ місцями ймовірний лише у північних та північно-східних областях.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с (хоча вночі на сході та північному сході країни подекуди могли бути пориви до 15-20 м/с).

Температура повітря сьогодні вдень очікуєть:

в середньому по Україні - близько 6-11 градусів тепла;

на півдні країни - до +15°С.

Прогноз погоди по Україні на 28 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

По місту Києву та Київській області синоптики також прогнозували місцями невеликий дощ (вдень).

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

При цьому денна температура повітря може сягати: