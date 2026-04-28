"Торнадо" в Києві? Укргідрометцентр розповів, чи справжні фото із соцмереж

Нещодавно у мережі почали розповсюджувати фото нібито "торнадо" або ж "смерчу" в Києві. В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, чи варто насправді вірити таким кадрам.
Зранку 28 квітня у мережі почала з'являтись інформація, буцімто в Києві (на Позняках) помітили чи то "смерч", чи то навіть "торнадо".
Деякі місцеві пабліки навіть поділились "фото з місця події".
Тим часом спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру повідомили у Threads, що "критичне мислення вийшло з чату".
"Вже вкотре медіа безвідповідально ставляться до поширення інформації, і ніби радіють від нагнітання паніки та тривоги у суспільстві, де і так стресу понадміру", - наголошується у публікації УкрГМЦ.
Експерти звернули увагу українців на те, що знімок - "очевидно архівний", адже:
Згідно з офіційною інформацією Укргідрометцентру, "ніяких смерчів, а тим паче торнадо, на метеостанціях не зафіксовано".
Уточнюється, що впродовж минулих двох діб - під час проходження атмосферного фронту - можливо і "могли десь бути локальні короткотривалі вихори".
"Але на сьогодні вже вітер не становить небезпеки, хоч і лишається прохолодним та дискомфортним", - констатували фахівці УкрГМЦ.
Згідно з прогнозом УкрГМЦ, погода в Україні впродовж 28 квітня очікується з мінливою хмарністю.
Вдень невеликий дощ місцями ймовірний лише у північних та північно-східних областях.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с (хоча вночі на сході та північному сході країни подекуди могли бути пориви до 15-20 м/с).
Температура повітря сьогодні вдень очікуєть:
По місту Києву та Київській області синоптики також прогнозували місцями невеликий дощ (вдень).
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
При цьому денна температура повітря може сягати:
