Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Торгу не буде: Подоляк сказав, як Україна буде оцінювати результати саміту на Алясці

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Україна буде оцінювати результати саміту на Алясці за трьома власними критеріями. При цьому жодного торгу з представниками російського режиму Київ вести не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

Подоляк зазначив, що Україна має три критерії для оцінки реальних результатів зустрічі в Анкориджі:

  • Негайне безумовне та повне припинення вогню;
  • Принципи подальшого мирного процесу, які повинні бути узгоджені з Україною та Європою, і де Кремль не матиме жодного права вето, в тому числі реальний тристоронній формат переговорів.
  • Сигнал для усіх країн, які купують російські ресурси, фінансуючи війну в Україні - підтримка війни відтепер означає ізоляцію, санкції та втрату ринків у світі.

Окрім цього, Україна не збирається вести жодного торгу територіями з РФ, хто б там що не казав. Аналогічно Київ не буде говорити про будь-які "особливі статуси" для тимчасово окупованих районів.

"Спершу припиняють умирати люди, потім розпочинається політика. Очевидно, що президент Трамп хоче покинути Аляску миротворцем, а не статистом у чужому (читай - російському) сценарії. Це можливо лише тоді, коли перший пункт про припинення вогню буде виконано буквально за години. Інакше мають автоматично вмикатися жорсткі інструменти тиску", - резюмував Подоляк.

Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти продовжують вбивства цивільних навіть у день перемовин на Алясці. Москва не демонструє жодних сигналів того, що вона готова припинити війну в Україні.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, початок зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці заплановано на 22:00 за київським часом. Трамп має особисто зустріти Путіна, коли той приземлиться в місті Анкоридж.

Наразі і Трамп, і Путін уже вилетіли на Аляску. Згідно з даними моніторингових сервісів, літак Путіна має приземлитися близько 21:00 за київським часом або навіть раніше. Як припускається, зустріч триватиме шість, або сім годин.

Також відомо, що зустріч проходитиме у закритому форматі, без доступу широких медіа. Очікується, що після саміту будуть офіційні заяви та пресконференції для обох сторін.

Раніше РБК-Україна писало про три сценарії, на які може чекати Україна після переговорів Трампа і Путіна.

