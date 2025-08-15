Торгу не буде: Подоляк сказав, як Україна буде оцінювати результати саміту на Алясці

Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти продовжують вбивства цивільних навіть у день перемовин на Алясці. Москва не демонструє жодних сигналів того, що вона готова припинити війну в Україні.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, початок зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці заплановано на 22:00 за київським часом. Трамп має особисто зустріти Путіна, коли той приземлиться в місті Анкоридж.

Наразі і Трамп, і Путін уже вилетіли на Аляску. Згідно з даними моніторингових сервісів, літак Путіна має приземлитися близько 21:00 за київським часом або навіть раніше. Як припускається, зустріч триватиме шість, або сім годин.

Також відомо, що зустріч проходитиме у закритому форматі, без доступу широких медіа. Очікується, що після саміту будуть офіційні заяви та пресконференції для обох сторін.

Раніше РБК-Україна писало про три сценарії, на які може чекати Україна після переговорів Трампа і Путіна.