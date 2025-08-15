RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Торга не будет: Подоляк сказал, как Украина будет оценивать результаты саммита на Аляске

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина будет оценивать результаты саммита на Аляске по трем собственным критериям. При этом никакого торга с представителями российского режима Киев вести не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Подоляк отметил, что Украина имеет три критерия для оценки реальных результатов встречи в Анкоридже:

  • Немедленное безусловное и полное прекращение огня;
  • Принципы дальнейшего мирного процесса, которые должны быть согласованы с Украиной и Европой, и где Кремль не будет иметь никакого права вето, в том числе реальный трехсторонний формат переговоров.
  • Сигнал для всех стран, которые покупают российские ресурсы, финансируя войну в Украине - поддержка войны отныне означает изоляцию, санкции и потерю рынков в мире.

Кроме этого, Украина не собирается вести никакого торга территориями с РФ, кто бы там что ни говорил. Аналогично Киев не будет говорить о каких-либо "особых статусах" для временно оккупированных районов.

"Сначала прекращают умирать люди, потом начинается политика. Очевидно, что президент Трамп хочет покинуть Аляску миротворцем, а не статистом в чужом (читай - российском) сценарии. Это возможно только тогда, когда первый пункт о прекращении огня будет выполнен буквально за часы. Иначе должны автоматически включаться жесткие инструменты давления", - резюмировал Подоляк.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты продолжают убийства гражданских даже в день переговоров на Аляске. Москва не демонстрирует никаких сигналов того, что она готова прекратить войну в Украине.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, начало встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске запланировано на 22:00 по киевскому времени. Трамп должен лично встретить Путина, когда тот приземлится в городе Анкоридж.

Сейчас и Трамп, и Путин уже вылетели на Аляску. Согласно данным мониторинговых сервисов, самолет Путина должен приземлиться около 21:00 по киевскому времени или даже раньше. Как предполагается, встреча продлится шесть или семь часов.

Также известно, что встреча будет проходить в закрытом формате, без доступа широких медиа. Ожидается, что после саммита будут официальные заявления и пресс-конференции для обеих сторон.

Ранее РБК-Украина писало о трех сценариях, которых может ждать Украина после переговоров Трампа и Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Трампа и Путина