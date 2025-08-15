Торга не будет: Подоляк сказал, как Украина будет оценивать результаты саммита на Аляске

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты продолжают убийства гражданских даже в день переговоров на Аляске. Москва не демонстрирует никаких сигналов того, что она готова прекратить войну в Украине.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, начало встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске запланировано на 22:00 по киевскому времени. Трамп должен лично встретить Путина, когда тот приземлится в городе Анкоридж.

Сейчас и Трамп, и Путин уже вылетели на Аляску. Согласно данным мониторинговых сервисов, самолет Путина должен приземлиться около 21:00 по киевскому времени или даже раньше. Как предполагается, встреча продлится шесть или семь часов.

Также известно, что встреча будет проходить в закрытом формате, без доступа широких медиа. Ожидается, что после саммита будут официальные заявления и пресс-конференции для обеих сторон.

