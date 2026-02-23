ua en ru
Торговельна угода ЄС і США опинилася під загрозою: що вирішив Європарламент

США, Понеділок 23 лютого 2026 18:33
UA EN RU
Торговельна угода ЄС і США опинилася під загрозою: що вирішив Європарламент Фото: Бернд Ланге (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Європарламент призупинив процес ратифікації масштабної торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Причина - рішення Верховного суду США про скасування більшості мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту та постійний доповідач по США Бернд Ланге.

Читайте також: Трамп проти Верховного суду: президент знайшов лазівку для глобальних тарифів

Чому Європарламент поставив угоду на паузу

За словами Ланге, наслідки рішення Верховного суду США істотно вплинули на переговорний процес і створили невизначеність у торговельних відносинах між ЄС та США.

Він наголосив, що продовжувати роботу над угодою так, ніби нічого не сталося, неможливо.

"Ключовий інструмент, який використовувався американською стороною для переговорів і реалізації Тернберрійської угоди, більше не доступний. Ситуація зараз є більш невизначеною, ніж будь-коли. Це суперечить стабільності та передбачуваності, яких ми прагнули досягти за допомогою Тернберрійської угоди", - заявив Ланге.

Через це, за його словами, ситуація стала менш передбачуваною, що суперечить цілям стабільності та правової визначеності у двосторонній торгівлі.

Що буде далі з голосуванням

У Європарламенті повідомили, що заплановане голосування в профільному комітеті не відбудеться. Парламентарі переглянуть ситуацію наступного тижня після додаткового аналізу.

Роботу над схваленням угоди призупинено до моменту відновлення ясності та стабільності у торговельних відносинах між ЄС і США.

Тарифна ескалація Трампа

Торговельне протистояння загострилося після того, як Дональд Трамп вирішив обійти рішення Верховного суду США, який раніше скасував його глобальні тарифи. Президент знайшов юридичні механізми для запровадження нових мит попри судову заборону.

Невдовзі після цього Трамп оголосив про підвищення тарифної ставки - з 10% до 15%.

Дії американської адміністрації викликали занепокоєння на світових ринках і критику з боку ключових торговельних партнерів США, зокрема Європейського Союзу.

У Брюсселі зазначають, що рішення Вашингтона ставить під ризик торішні домовленості: тоді США погодилися обмежити мита для ЄС, а Євросоюз відмовився від запровадження дзеркальних тарифів на американські товари.

