Торговельна угода ЄС і США опинилася під загрозою: що вирішив Європарламент

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту та постійний доповідач по США Бернд Ланге.

Чому Європарламент поставив угоду на паузу

За словами Ланге, наслідки рішення Верховного суду США істотно вплинули на переговорний процес і створили невизначеність у торговельних відносинах між ЄС та США.

Він наголосив, що продовжувати роботу над угодою так, ніби нічого не сталося, неможливо.

"Ключовий інструмент, який використовувався американською стороною для переговорів і реалізації Тернберрійської угоди, більше не доступний. Ситуація зараз є більш невизначеною, ніж будь-коли. Це суперечить стабільності та передбачуваності, яких ми прагнули досягти за допомогою Тернберрійської угоди", - заявив Ланге.

Через це, за його словами, ситуація стала менш передбачуваною, що суперечить цілям стабільності та правової визначеності у двосторонній торгівлі.

Що буде далі з голосуванням

У Європарламенті повідомили, що заплановане голосування в профільному комітеті не відбудеться. Парламентарі переглянуть ситуацію наступного тижня після додаткового аналізу.

Роботу над схваленням угоди призупинено до моменту відновлення ясності та стабільності у торговельних відносинах між ЄС і США.