Торговая сделка ЕС и США оказалась под угрозой: что решил Европарламент
Европарламент приостановил процесс ратификации масштабного торгового соглашения с Соединенными Штатами. Причина - решение Верховного суда США об отмене большинства пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Комитета по международной торговле Европарламента и постоянный докладчик по США Бернд Ланге.
Почему Европарламент поставил соглашение на паузу
По словам Ланге, последствия решения Верховного суда США существенно повлияли на переговорный процесс и создали неопределенность в торговых отношениях между ЕС и США.
Он подчеркнул, что продолжать работу над соглашением так, будто ничего не произошло, невозможно.
"Ключевой инструмент, который использовался американской стороной для переговоров и реализации Тернберрийского соглашения, больше не доступен. Ситуация сейчас является более неопределенной, чем когда-либо. Это противоречит стабильности и предсказуемости, которых мы стремились достичь с помощью Тернберрийского соглашения", - заявил Ланге.
Из-за этого, по его словам, ситуация стала менее предсказуемой, что противоречит целям стабильности и правовой определенности в двусторонней торговле.
Что будет дальше с голосованием
В Европарламенте сообщили, что запланированное голосование в профильном комитете не состоится. Парламентарии пересмотрят ситуацию на следующей неделе после дополнительного анализа.
Работа над одобрением соглашения приостановлена до момента восстановления ясности и стабильности в торговых отношениях между ЕС и США.
Тарифная эскалация Трампа
Торговое противостояние обострилось после того, как Дональд Трамп решил обойти решение Верховного суда США, который ранее отменил его глобальные тарифы. Президент нашел юридические механизмы для введения новых пошлин, несмотря на судебный запрет.
Вскоре после этого Трамп объявил о повышении тарифной ставки - с 10% до 15%.
Действия американской администрации вызвали беспокойство на мировых рынках и критику со стороны ключевых торговых партнеров США, в частности Европейского Союза.
В Брюсселе отмечают, что решение Вашингтона ставит под угрозу прошлогодние договоренности: тогда США согласились ограничить пошлины для ЕС, а Евросоюз отказался от введения зеркальных тарифов на американские товары.