Торговая сделка ЕС и США оказалась под угрозой: что решил Европарламент

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил председатель Комитета по международной торговле Европарламента и постоянный докладчик по США Бернд Ланге.

Почему Европарламент поставил соглашение на паузу

По словам Ланге, последствия решения Верховного суда США существенно повлияли на переговорный процесс и создали неопределенность в торговых отношениях между ЕС и США.

Он подчеркнул, что продолжать работу над соглашением так, будто ничего не произошло, невозможно.

"Ключевой инструмент, который использовался американской стороной для переговоров и реализации Тернберрийского соглашения, больше не доступен. Ситуация сейчас является более неопределенной, чем когда-либо. Это противоречит стабильности и предсказуемости, которых мы стремились достичь с помощью Тернберрийского соглашения", - заявил Ланге.

Из-за этого, по его словам, ситуация стала менее предсказуемой, что противоречит целям стабильности и правовой определенности в двусторонней торговле.

Что будет дальше с голосованием

В Европарламенте сообщили, что запланированное голосование в профильном комитете не состоится. Парламентарии пересмотрят ситуацию на следующей неделе после дополнительного анализа.

Работа над одобрением соглашения приостановлена до момента восстановления ясности и стабильности в торговых отношениях между ЕС и США.