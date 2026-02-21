Трамп оголосив про нове підвищення тарифів для країн світу: як сильно вони зросли

Президент США Дональд Трамп після рішення Верховного мсуду щодо скасування введених ним тарифів заявив, що підіймає усі вже чинні тарифи до 15% - мовляв, висновок суду це дозволяє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у власній соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що своє рішення приймає нібито на основі "детального та повного аналізу абсурдного, погано написаного та надзвичайно антиамериканського рішення", яке прийняв щодо його тарифів Верховний суд.

"Дозвольте цій заяві служити підтвердженням того, що я, як Президент Сполучених Штатів Америки, з негайним набуттям чинності підвищую 10% світовий тариф на країни, багато з яких десятиліттями "обдирали" США безкарно (поки не з'явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня в 15%", - написав він.

Окремо Трамп додав, що вважає "героями" усіх суддів, які проголосували проти рішення про заборону тарифів - тобто трьох з дев'яти суддів.

"Мій новий герой - суддя Верховного суду США Бретт Кавано, і, звісно, ​​судді Кларенс Томас та Семюел Аліто. Немає жодних сумнівів ні в кого, що вони хочуть зробити Америку знову великою!", - написав президент США.