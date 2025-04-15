ЗСУ знищили три колони техніки та зграю "мотоциклістів" РФ (відео)
ЗСУ знищили три колони техніки та десятки мотоциклістів РФ під час боїв на передовій. Ворог поніс великі втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Окрему президентську бригаду імені гетьмана Богдана Хмельницького.
Протягом дня на одному з напрямків фронту воїни 3-го механізованого батальйону ЗСУ знищили близько 20 мотоциклів та щонайменше 20 одиниць ворожої техніки, включно з танками, БМП та МТЛБ.
Загальні втрати противника оцінюють у до 200 піхотинців.
Спочатку російські військові намагалися здійснити стрімкий прорив на мотоциклах, однак потрапили під точні удари українських FPV-дронів.
Після провалу, ворог висунув у напрямку українських позицій одразу три механізовані колони, укомплектовані піхотою.
Завдяки діям дронових підрозділів та бійців 31-ї бригади, всі транспортні засоби противника були знищені. За словами військових, до вечора ворожа техніка палала.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 119 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 191 керовану авіаційну бомбу.
Крім цього, залучили для ураження 3275 дронів-камікадзе та здійснили 6590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 20 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, 147 дронів оперативно-тактичного рівня та 210 одиниць автомобільної техніки.
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