На Торецком направлении ВСУ разбили штурм российских байкеров на подступах к позициям

Украинские дроны остановили штурм оккупантов, которые пытались на мотоциклах добраться до позиций ВСУ на Торецком направлении. Чтобы россияне не повторили попытки, ВСУ уничтожили мототехнику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 28 бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Военные рассказали, что российские оккупанты на Торецком направлении постоянно экспериментируют и применяют различные тактики, пытаясь прорваться к позициям Сил обороны. Однако украинские дроны сводят эти попытки на нет.

"То в атаку отправляются "зашитые" до неузнаваемости бронетанковые колонны, то малые пехотные группы, а теперь - еще и байкеры", - отметили в 28 бригаде.

Недавно такая группа мотоциклистов попыталась проскочить к украинским позициям. Однако стоило им показаться, сразу начала работать артиллерия защитников.

"Под плотным огнем, россияне заскочили в лесополосу, где их один за другим начали уничтожать пилоты ББпС "Вспышка", подразделения "Kurt&Company", 3-го и 2-го механизированных батальонов", - добавили защитники.

Также в отражении штурма помогли пилоты роты ударных беспилотников авиационных комплексов (РУБпАК) "Феникс" и 93-й отдельной механизированной бригады. А чтобы штурмовики не убежали - операторы уничтожили и их мотоциклы.

Мастерскую работу украинских пилотов дронов 28 бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала на видео.

"В общем, оккупанты адаптируются, давят больше и разнообразнее, чем когда-либо. Но мы держимся, боремся и уничтожаем их вместе", - подчеркнули защитники.

Мотоциклетные атаки россиян

Россияне активно начали использовать мотоциклы, надеясь на их маневренность, чтобы штурмовать украинские позиции. Однако они постоянно попадают под прицельный огонь украинских операторов дронов.

Так, недавно в течение дня на одном из направлений фронта воины 3-го механизированного батальона ВСУ уничтожили около 20 мотоциклов и не менее 20 единиц вражеской техники, включая танки, БМП и МТЛБ. Общие потери противника оценивают до 200 пехотинцев.

В начале апреля ВСУ остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском. Операторы дронов уничтожили 18 мотоциклистов, которые пытались прорваться к передовым позициям на мотоциклах, пользуясь туманной погодой.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили шесть мотоциклов россиян.