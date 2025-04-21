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Росіяни втратили за добу 670 солдатів і 10 артсистем: оновлені дані Генштабу

Понеділок 21 квітня 2025 08:04
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Росіяни втратили за добу 670 солдатів і 10 артсистем: оновлені дані Генштабу Фото: росіяни втратили за добу 30 безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 20 на 21 квітня, армія Росії втратила на фронті 670 солдатів і 2 танка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 941 770 (+670) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 679 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 273 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 26 659 (+10) од.;
  • РСЗВ - 1368 од.;
  • засоби ППО - 1139 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 270 (+30) од.;
  • крилатих ракет - 3148 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 45 324 (+50) од.;
  • спеціальної техніки - 3859 од.

Росіяни втратили за добу 670 солдатів і 10 артсистем: оновлені дані Генштабу

Обстріл Росії

Вночі Росія припинила оголошене в суботу перемир'я й атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед".

Також армія РФ вдарила ракетами по південних областях, у Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи.

Крім того, в Києві пролунали вибухи на тлі атаки ударних БпЛА.

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