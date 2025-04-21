Росіяни втратили за добу 670 солдатів і 10 артсистем: оновлені дані Генштабу
Фото: росіяни втратили за добу 30 безпілотників (Getty Images)
За останню добу з 20 на 21 квітня, армія Росії втратила на фронті 670 солдатів і 2 танка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 941 770 (+670) осіб ліквідовано;
- танків - 10 679 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 22 273 (+2) од.;
- артилерійських систем - 26 659 (+10) од.;
- РСЗВ - 1368 од.;
- засоби ППО - 1139 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 270 (+30) од.;
- крилатих ракет - 3148 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 45 324 (+50) од.;
- спеціальної техніки - 3859 од.
Обстріл Росії
Вночі Росія припинила оголошене в суботу перемир'я й атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед".
Також армія РФ вдарила ракетами по південних областях, у Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи.
Крім того, в Києві пролунали вибухи на тлі атаки ударних БпЛА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.