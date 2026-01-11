UA

Топкерівництво Словаччини підтвердило відмову від військової допомоги Україні

Фото: прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем’єр-міністр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші після спільного обіду в суботу підтвердили єдину позицію щодо ненадання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Aktuality.

Як пише видання, під час зустрічі політики обговорили ключові питання внутрішньої та зовнішньої політики країни. За словами Пеллегріні, розмова засвідчила, що "три найвищі конституційні діячі можуть відкрито, конструктивно та прагматично обговорювати всі теми, що стосуються інтересів Словаччини".

Сторони погодилися, що Словаччина має бути представлена на переговорах так званої "коаліції рішучих" щодо України.

Водночас позиція Братислави залишається незмінною: країна не надаватиме Україні військової підтримки, не відправлятиме солдатів і не братиме участі в гарантіях позики ЄС на 90 млрд євро.

Раніше прем’єр Роберт Фіцо критикував зустріч "коаліції рішучих" у Парижі, однак заявив, що допускає участь Словаччини в моніторингу мирної угоди у разі її укладення.

Позиція Словаччини щодо України

Раніше Роберт Фіцо несподівано заявив про підтримку євроінтеграційних прагнень України, водночас наголосивши, що виступає проти її вступу до НАТО.

Крім того, у жовтні відбулися міжурядові консультації України та Словаччини. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та очільник словацького уряду обговорили ключові питання двостороннього співробітництва.

Переговори пройшли в Кошицях - другому за чисельністю місті Словаччини на сході країни з населенням близько 225 тисяч осіб.

