Топкерівництво Словаччини підтвердило відмову від військової допомоги Україні

Як пише видання, під час зустрічі політики обговорили ключові питання внутрішньої та зовнішньої політики країни. За словами Пеллегріні, розмова засвідчила, що "три найвищі конституційні діячі можуть відкрито, конструктивно та прагматично обговорювати всі теми, що стосуються інтересів Словаччини".

Сторони погодилися, що Словаччина має бути представлена на переговорах так званої "коаліції рішучих" щодо України.

Водночас позиція Братислави залишається незмінною: країна не надаватиме Україні військової підтримки, не відправлятиме солдатів і не братиме участі в гарантіях позики ЄС на 90 млрд євро.

Раніше прем’єр Роберт Фіцо критикував зустріч "коаліції рішучих" у Парижі, однак заявив, що допускає участь Словаччини в моніторингу мирної угоди у разі її укладення.

Позиція Словаччини щодо України

Раніше Роберт Фіцо несподівано заявив про підтримку євроінтеграційних прагнень України, водночас наголосивши, що виступає проти її вступу до НАТО.