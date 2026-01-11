RU

Топ-руководство Словакии подтвердило отказ от военной помощи Украине

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши после совместного обеда в субботу подтвердили единую позицию относительно непредоставления военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Aktuality.

Как пишет издание, во время встречи политики обсудили ключевые вопросы внутренней и внешней политики страны. По словам Пеллегрини, разговор показал, что "три высших конституционных деятеля могут открыто, конструктивно и прагматично обсуждать все темы, касающиеся интересов Словакии".

Стороны согласились, что Словакия должна быть представлена на переговорах так называемой "коалиции решительных" по Украине.

В то же время позиция Братиславы остается неизменной: страна не будет предоставлять Украине военной поддержки, не будет отправлять солдат и не будет участвовать в гарантиях займа ЕС на 90 млрд евро.

Ранее премьер Роберт Фицо критиковал встречу "коалиции решительных" в Париже, однако заявил, что допускает участие Словакии в мониторинге мирного соглашения в случае его заключения.

Позиция Словакии по Украине

Ранее Роберт Фицо неожиданно заявил о поддержке евроинтеграционных стремлений Украины, одновременно подчеркнув, что выступает против ее вступления в НАТО.

 

Кроме того, в октябре состоялись межправительственные консультации Украины и Словакии. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава словацкого правительства обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

Переговоры прошли в Кошице - втором по численности городе Словакии на востоке страны с населением около 225 тысяч человек.

