Брали данину з бізнесу: топів Київського облавтодору спіймали на корупції

Деталі корупційної схеми

За інформацією Кравченка, у складі організованої злочинної групи діяли керівник установи, його заступник та комерційний директор. Посадовці здавали приватним бізнесменам в оренду склади, приміщення та інші державні об’єкти.

Схема працювала у два способи - майно віддавали за значно заниженою вартістю або взагалі без укладення офіційних договорів. Різницю між реальною ціною та офіційною оплатою чиновники вимагали від підприємців готівкою.

Правоохоронці задокументували 12 епізодів передачі грошей.

Начальник комерційного відділу отримав від бізнесменів понад 270 тисяч гривень, з яких понад 217 тисяч гривень передав вищому керівництву.

Затримання та обшуки

Учасників схеми затримали під час отримання чергового траншу у розмірі майже 60 тисяч гривень. Керівникам держпідприємства вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку в різних валютах на загальну суму майже 600 тисяч гривень, мобільні телефони, ноутбуки та електронні носії інформації, бухгалтерську документацію та чорнові записи з "чорною бухгалтерією".

Крім того, підозру оголосили чотирьом представникам бізнесу, які платили данину. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів усім учасникам схеми.