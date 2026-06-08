Екс-голова Верховного Суду Князєв пішов на угоду у гучній справі про хабар

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв отримав 5 років тюрми з конфіскацією майна після укладення угоди зі слідством та визнання вини у хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 8 червня затвердив угоду між прокурором САП та Князєвим. Обвинувачений повністю визнав свою провину в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Він також погодився надати викривальні покази щодо співучасників.

Згідно з вироком, йому призначено 5 років реального позбавлення волі. Крім того, експосадовця позбавили права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки.

Конфіскація майна та гроші на ЗСУ

Рішення суду передбачає конфіскацію нерухомості засудженого - квартири та будинку. На користь держави також стягнуть понад 200 тисяч доларів його особистих заощаджень та застосують спеціальну конфіскацію до 1,24 млн доларів, які були предметом хабаря.

Також в межах затвердженої угоди колишній посадовець направить понад 1,1 млн доларів на підтримку української армії через фонд "Повернись живим". Загальний економічний ефект для держави від цієї справи оцінюється у понад 2,5 млн доларів, що становить більш як 113 млн гривень.

У САП наголосили, що угода про визнання винуватості є кроком для забезпечення невідворотності покарання, а не "відкупом". Правоохоронці зазначають, що це дозволяє зекономити ресурси та час під час війни.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня 2023 року правоохоронці затримали тодішнього голову Верховного суду Всеволода Князєва під час отримання хабаря в розмірі 2,7 млн доларів. На момент затримання він очолював Верховний суд.