Брали дань с бизнеса: топов Киевского облавтодора поймали на коррупции

В Киевской области разоблачили руководителей ГП "Киевское областное дорожное управление", причастных к масштабной коррупционной схеме. Они организовали незаконную сдачу в аренду государственного имущества за наличные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
По информации Кравченко, в составе организованной преступной группы действовали руководитель учреждения, его заместитель и коммерческий директор. Чиновники сдавали частным предпринимателям в аренду склады, помещения и другие государственные объекты.
Схема работала двумя способами - имущество сдавали по значительно заниженной стоимости или вообще без заключения официальных договоров. Разницу между реальной ценой и официальной оплатой чиновники вымогали у предпринимателей наличными.
Правоохранители зафиксировали 12 эпизодов передачи денег.
Начальник коммерческого отдела получил от бизнесменов более 270 тысяч гривен, из которых более 217 тысяч гривен передал высшему руководству.
Участников схемы задержали во время получения очередного транша в размере почти 60 тысяч гривен. Руководителям госпредприятия уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины.
В ходе обысков у фигурантов изъяли наличные деньги в различных валютах на общую сумму почти 600 тысяч гривен, мобильные телефоны, ноутбуки и электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи с "черной бухгалтерией".
Кроме того, подозрение было предъявлено четырем представителям бизнеса, которые платили дань. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении всех участников схемы.
Напомним, в последнее время в Украине раскрыли еще несколько масштабных коррупционных схем с участием должностных лиц. В частности, в Полтавской области НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему при ремонте местных дорог, в рамках которой депутат и должностные лица горсовета вымогали у подрядчиков откаты.
Кроме того, бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев получил 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества после того, как пошел на сделку в громком деле о взятке и полностью признал свою вину.
Также в начале июня правоохранители провели масштабную антикоррупционную операцию "Эскулап". Тогда полиция провела десятки обысков у врачей ВЛК в 16 регионах страны из-за подозрений в незаконном обогащении на сумму около 200 миллионов гривен.