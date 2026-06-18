Брали дань с бизнеса: топов Киевского облавтодора поймали на коррупции

Детали коррупционной схемы

По информации Кравченко, в составе организованной преступной группы действовали руководитель учреждения, его заместитель и коммерческий директор. Чиновники сдавали частным предпринимателям в аренду склады, помещения и другие государственные объекты.

Схема работала двумя способами - имущество сдавали по значительно заниженной стоимости или вообще без заключения официальных договоров. Разницу между реальной ценой и официальной оплатой чиновники вымогали у предпринимателей наличными.

Правоохранители зафиксировали 12 эпизодов передачи денег.

Начальник коммерческого отдела получил от бизнесменов более 270 тысяч гривен, из которых более 217 тысяч гривен передал высшему руководству.

Задержания и обыски

Участников схемы задержали во время получения очередного транша в размере почти 60 тысяч гривен. Руководителям госпредприятия уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В ходе обысков у фигурантов изъяли наличные деньги в различных валютах на общую сумму почти 600 тысяч гривен, мобильные телефоны, ноутбуки и электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи с "черной бухгалтерией".

Кроме того, подозрение было предъявлено четырем представителям бизнеса, которые платили дань. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении всех участников схемы.