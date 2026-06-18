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Брали дань с бизнеса: топов Киевского облавтодора поймали на коррупции

20:20 18.06.2026 Чт
2 мин
Чиновников задержали с поличным
aimg Сергей Козачук
Фото: правоохранители задержали руководство Киевского облавтодора (Getty Images)

В Киевской области разоблачили руководителей ГП "Киевское областное дорожное управление", причастных к масштабной коррупционной схеме. Они организовали незаконную сдачу в аренду государственного имущества за наличные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Детали коррупционной схемы

По информации Кравченко, в составе организованной преступной группы действовали руководитель учреждения, его заместитель и коммерческий директор. Чиновники сдавали частным предпринимателям в аренду склады, помещения и другие государственные объекты.

Схема работала двумя способами - имущество сдавали по значительно заниженной стоимости или вообще без заключения официальных договоров. Разницу между реальной ценой и официальной оплатой чиновники вымогали у предпринимателей наличными.

Правоохранители зафиксировали 12 эпизодов передачи денег.

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Начальник коммерческого отдела получил от бизнесменов более 270 тысяч гривен, из которых более 217 тысяч гривен передал высшему руководству.

Задержания и обыски

Участников схемы задержали во время получения очередного транша в размере почти 60 тысяч гривен. Руководителям госпредприятия уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В ходе обысков у фигурантов изъяли наличные деньги в различных валютах на общую сумму почти 600 тысяч гривен, мобильные телефоны, ноутбуки и электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи с "черной бухгалтерией".

Кроме того, подозрение было предъявлено четырем представителям бизнеса, которые платили дань. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении всех участников схемы.

Коррупционные скандалы в Украине

Напомним, в последнее время в Украине раскрыли еще несколько масштабных коррупционных схем с участием должностных лиц. В частности, в Полтавской области НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему при ремонте местных дорог, в рамках которой депутат и должностные лица горсовета вымогали у подрядчиков откаты.

Кроме того, бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев получил 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества после того, как пошел на сделку в громком деле о взятке и полностью признал свою вину.

Также в начале июня правоохранители провели масштабную антикоррупционную операцию "Эскулап". Тогда полиция провела десятки обысков у врачей ВЛК в 16 регионах страны из-за подозрений в незаконном обогащении на сумму около 200 миллионов гривен.

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